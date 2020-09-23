В Україні ввели єдиний електронний квиток для потягів і транспорту у Києві

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В Україні стартував єдиний електронний квиток SmartTicket для потягів далекого сполучення і міського транспорту в Києві. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання 1.zt.ua, яке, в свою чергу, посилається на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки що об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці". Це перший маленький етап. До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення і авіаперевезення",

- сказав міністр.

Придбати SmartTicket можна на порталах e-transport.gov.ua та SmartTicket.gov.ua.

Вартість користування сервісом становитиме 6 копійок.

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