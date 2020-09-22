За викрадення автомобіля тепер тільки саджатимуть: Зеленський підписав закон

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Президент Владимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу. Про це з посиланням на Офіс президента, передає Українська правда, інформує NNS.

Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо вартість автівки становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів (105,100-262 750 гривень) передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Якщо ж таке викрадення вчинено організованою групою або поєднане з насильством, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, передбачено позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше, 3 вересня, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.