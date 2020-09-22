В Україні посилюють боротьбу з ВКонтакте

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Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування "ВКонтакте" на території України.Про це повідомляє Апарат РНБО у відповіді на журналістський запит, повідомляє NNS з посиланням на Укрінформ.

"Доступність мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України. Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни",

- йдеться у відповіді.

Як зазначається, Демедюк вважає, що "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України"

Як повідомлялося, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 р. №133, було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та ряду інших Інтернет-ресурсів строком на три роки.

Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним у дію Указом Президента України від 14 травня 2020 р. №184, ці санкції продовжено до 2023 року.

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