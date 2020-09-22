Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня

22 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 22 вересня 2020 року — 181 тисяча 237 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 884 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше заражень зафіксували у Києві (270), Харківській (372), Тернопільській (293), Одеській (233) та Львівській (275) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 642 людини (+59 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 79 901 пацієнті (+1717 за добу — рекорд!).

Досі хворіють в Україні 97 694 людини.

Загалом проведено 2 079 482 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Місто Київ — 20 028 осіб інфіковані за весь час (+270 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Львівська область — 18 793 (+275).
  3. Харківська область — 15 505 (+372).
  4. Чернівецька область — 13 304 (+139).
  5. Івано-Франківська область — 12 675 (+137).
  6. Одеська область — 11 843 (+233).
  7. Тернопільська область — 11 732 (+293).
  8. Рівненська область — 11 353 (+111).
  9. Закарпатська область — 9265 (+76).
  10. Київська область — 8020 (+140).
  11. Волинська область — 7031 (+95).
  12. Вінницька область — 5377 (+55).
  13. Житомирська область — 5121 (+62).
  14. Хмельницька область — 4937 (+114).
  15. Дніпропетровська область — 4218 (+100).
  16. Чернігівська область — 3411 (+70).
  17. Сумська область — 3184 (+67).
  18. Черкаська область — 3145 (+49).
  19. Запорізька область — 3034 (+100).
  20. Миколаївська область — 2572 (+21).
  21. Донецька область — 2505 (+25).
  22. Полтавська область — 1575 (+41).
  23. Кіровоградська область — 1005 (+12).
  24. Херсонська область — 837 (+19).
  25. Луганська область — 767 (+8).

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 вересня

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 22 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 22 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 31 мільйон 488 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 230 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 969 тисяч людей. Одужали 23 мільйони 115 тисяч людей.
Автор: Маруся Оффон

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