Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня

- 22 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 22 вересня 2020 року — 181 тисяча 237 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 2 884 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше заражень зафіксували у Києві (270), Харківській (372), Тернопільській (293), Одеській (233) та Львівській (275) областях.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 642 людини (+59 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 79 901 пацієнті (+1717 за добу — рекорд!).
Досі хворіють в Україні 97 694 людини.
Загалом проведено 2 079 482 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 20 028 осіб інфіковані за весь час (+270 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Львівська область — 18 793 (+275).
- Харківська область — 15 505 (+372).
- Чернівецька область — 13 304 (+139).
- Івано-Франківська область — 12 675 (+137).
- Одеська область — 11 843 (+233).
- Тернопільська область — 11 732 (+293).
- Рівненська область — 11 353 (+111).
- Закарпатська область — 9265 (+76).
- Київська область — 8020 (+140).
- Волинська область — 7031 (+95).
- Вінницька область — 5377 (+55).
- Житомирська область — 5121 (+62).
- Хмельницька область — 4937 (+114).
- Дніпропетровська область — 4218 (+100).
- Чернігівська область — 3411 (+70).
- Сумська область — 3184 (+67).
- Черкаська область — 3145 (+49).
- Запорізька область — 3034 (+100).
- Миколаївська область — 2572 (+21).
- Донецька область — 2505 (+25).
- Полтавська область — 1575 (+41).
- Кіровоградська область — 1005 (+12).
- Херсонська область — 837 (+19).
- Луганська область — 767 (+8).
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 вересня
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 22 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 22 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 31 мільйон 488 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 230 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 969 тисяч людей. Одужали 23 мільйони 115 тисяч людей.