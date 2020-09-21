Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 вересня

- 21 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 21 вересня 2020 року — 178 тисяч 353 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), у Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.
Померли від коронавірусу в Україні 3 583 людей (+26 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали в Україні 78 184 пацієнти (+672 людини одужали за останню за добу).
96 586 людини продовжують лікуватися від COVID-19.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Місто Київ — 19 758 осіб інфіковані за весь час (+275 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Львівська область — 18 518 (+201).
- Харківська область — 15 133 (+245).
- Чернівецька область — 13 165 (+123).
- Івано-Франківська область — 12 538 (+156).
- Одеська область — 11 610 (+188).
- Тернопільська область — 11 439 (+192).
- Рівненська область — 11 242 (+118).
- Закарпатська область — 9189 (+35).
- Київська область — 7880 (+136).
- Волинська область — 6936 (+80).
- Вінницька область — 5322 (+54).
- Житомирська область — 5059 (+71).
- Хмельницька область — 4823 (+192).
- Дніпропетровська область — 4118 (+136).
- Чернігівська область — 3341 (+78).
- Сумська область — 3117 (+94).
- Черкаська область — 3096 (+61).
- Запорізька область — 2934 (+55).
- Миколаївська область — 2551 (+82).
- Донецька область — 2480 (+50).
- Полтавська область — 1534 (+35).
- Кіровоградська область — 993 (+8).
- Херсонська область — 818 (+5).
- Луганська область — 759 (+5).
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 21 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 31 мільйон 240 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 249 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 965 тисяч людей. Одужали 22 мільйони 835 тисяч людей.