Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 вересня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 21 вересня 2020 року — 178 тисяч 353 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), у Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.

Померли від коронавірусу в Україні 3 583 людей (+26 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали в Україні 78 184 пацієнти (+672 людини одужали за останню за добу).

96 586 людини продовжують лікуватися від COVID-19.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Місто Київ — 19 758 осіб інфіковані за весь час (+275 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Львівська область — 18 518 (+201). Харківська область — 15 133 (+245). Чернівецька область — 13 165 (+123). Івано-Франківська область — 12 538 (+156). Одеська область — 11 610 (+188). Тернопільська область — 11 439 (+192). Рівненська область — 11 242 (+118). Закарпатська область — 9189 (+35). Київська область — 7880 (+136). Волинська область — 6936 (+80). Вінницька область — 5322 (+54). Житомирська область — 5059 (+71). Хмельницька область — 4823 (+192). Дніпропетровська область — 4118 (+136). Чернігівська область — 3341 (+78). Сумська область — 3117 (+94). Черкаська область — 3096 (+61). Запорізька область — 2934 (+55). Миколаївська область — 2551 (+82). Донецька область — 2480 (+50). Полтавська область — 1534 (+35). Кіровоградська область — 993 (+8). Херсонська область — 818 (+5). Луганська область — 759 (+5).

Раніше ми писали: В Україні почало діяти нове карантинне зонування: список

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 21 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 31 мільйон 240 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 249 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 965 тисяч людей. Одужали 22 мільйони 835 тисяч людей.