Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

- 20 вер. 2020
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20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 19 483 особи інфіковані за весь час (+343 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Львівська область — 18 317 (+188).
- Харківська область — 14 888 (+424).
- Чернівецька область — 13 042 (+125).
- Івано-Франківська область — 12 382 (+170).
- Одеська область — 11 422 (+217).
- Тернопільська область — 11 247 (+231).
- Рівненська область — 11 124 (+109).
- Закарпатська область — 9154 (+44).
- Київська область — 7744 (+133).
- Волинська область — 6856 (+73).
- Вінницька область — 5268 (+68).
- Житомирська область — 4988 (+57).
- Хмельницька область — 4631 (+150).
- Дніпропетровська область — 3982 (+104).
- Чернігівська область — 3263 (+75).
- Черкаська область — 3035 (+52).
- Сумська область — 3023 (+107).
- Запорізька область — 2879 (+50).
- Миколаївська область — 2469 (+95).
- Донецька область — 2430 (+59).
- Полтавська область — 1499 (+38).
- Кіровоградська область — 985 (+12).
- Херсонська область — 813 (+23).
- Луганська область — 754 (+19).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 вересня
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