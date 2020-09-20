Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

20 вер. 2020
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20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Місто Київ — 19 483 особи інфіковані за весь час (+343 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Львівська область — 18 317 (+188).
  • Харківська область — 14 888 (+424).
  • Чернівецька область — 13 042 (+125).
  • Івано-Франківська область — 12 382 (+170).
  • Одеська область — 11 422 (+217).
  • Тернопільська область — 11 247 (+231).
  • Рівненська область — 11 124 (+109).
  • Закарпатська область — 9154 (+44).
  • Київська область — 7744 (+133).
  • Волинська область — 6856 (+73).
  • Вінницька область — 5268 (+68).
  • Житомирська область — 4988 (+57).
  • Хмельницька область — 4631 (+150).
  • Дніпропетровська область — 3982 (+104).
  • Чернігівська область — 3263 (+75).
  • Черкаська область — 3035 (+52).
  • Сумська область — 3023 (+107).
  • Запорізька область — 2879 (+50).
  • Миколаївська область — 2469 (+95).
  • Донецька область — 2430 (+59).
  • Полтавська область — 1499 (+38).
  • Кіровоградська область — 985 (+12).
  • Херсонська область — 813 (+23).
  • Луганська область — 754 (+19).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
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