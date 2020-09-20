Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

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20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 19 483 особи інфіковані за весь час (+343 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Львівська область — 18 317 (+188).

Харківська область — 14 888 (+424).

Чернівецька область — 13 042 (+125).

Івано-Франківська область — 12 382 (+170).

Одеська область — 11 422 (+217).

Тернопільська область — 11 247 (+231).

Рівненська область — 11 124 (+109).

Закарпатська область — 9154 (+44).

Київська область — 7744 (+133).

Волинська область — 6856 (+73).

Вінницька область — 5268 (+68).

Житомирська область — 4988 (+57).

Хмельницька область — 4631 (+150).

Дніпропетровська область — 3982 (+104).

Чернігівська область — 3263 (+75).

Черкаська область — 3035 (+52).

Сумська область — 3023 (+107).

Запорізька область — 2879 (+50).

Миколаївська область — 2469 (+95).

Донецька область — 2430 (+59).

Полтавська область — 1499 (+38).

Кіровоградська область — 985 (+12).

Херсонська область — 813 (+23).

Луганська область — 754 (+19).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19.

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