Кернеса доставили на лікування до Німеччини, він у важкому стані - Фукс

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Мер Харкова Геннадій Кернес у ніч на 17 вересня був доставлений до Німеччини для екстреного лікування в зв'язку з загостренням хронічних захворювань, передає aspi.com.ua, інформує NNS.

Як повідомляють ЗМІ, цим же бортом Bombardier Challenger 604 до Німеччини з Росії транспортували після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Кернесом будуть займатися медики відомої клініки "Шаріте"

Бізнесмен, відомий своїми дружніми зв'язками з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом, Павло Фукс повідомив, що стан мера важкий, але він у свідомості. Бізнесмену навіть вдалося поспілкуватися з Кернесом по відеозв'язку.

"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку "Шаріте". Стан важкий, але він у свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку",

- повідомив Фукс.

Варто зазначити, харківське видання "057" повідомило, що джерело з оточення Кернеса розповіло, що в ситуації з мером Харкова про коронавірус не йдеться.

"Проблема не у коронавірусі, а в хронічних захворюваннях, які загострилися. Кернес ще на вихідних йшов на поправку. А в понеділок ситуація погіршилася. Коми, набряку мозку - не було. Апарат ШВЛ не підключали",

- цитує видання інсайдера.

Крім того, повідомляється, що Кернес під час транспортування був з кисневою подушкою. Інсайдер видання додав, що складна операція, яка очікує Кернеса, під силу тільки медикам у ФРН.

Раніше ми повідомляли: У мера Харкова Кернеса офіційно підтвердили коронавірус

Варто зазначити, що 15 вересня Кернес на своїй сторінці у Facebook наголосив:

«у Харкові у мене є вся необхідна допомога, поруч сім’я, команда, я впевнений, що швидко почну одужувати».

Відтак, за кордон ще 15 вересня мер виїжджати не збирався.