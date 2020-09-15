У мера Харкова Кернеса офіційно підтвердили коронавірус

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Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває у лікарні — в нього стабільно важкий стан, передає Громадське, інформує NNS.

Про це 15 вересня заявив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко на брифінгу, яке транслювало Суспільне.

За його словами, питання про лікування за кордоном та транспортування не розглядають, бо лікарі кажуть, що в цьому нема потреби.

Речник міськради уточнив, що мер не під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень й перебуває у свідомості. Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.

Водночас Сидоренко спростував інформацію, яку днем раніше поширило видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. Писали, що нібито Кернес через коронавірус перебуває в комі.

Також видання уточнило, що востаннє міський голова Харкова з'являвся на публіці 23 серпня на День міста. Після чого, в перших числах вересня, він захворів на COVID-19.

«Геннадій Адольфович дуже багато і дуже голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Зустрітися з вами він просив мене особисто, щоб спростувати фейки, які вчора ввечері й вночі почали тиражуватися. Він все читає, все бачить»,

— зазначив речник.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 вересня

Як захиститися від коронавірусу?

Поки немає вакцини від COVID-19 у громадських місцях (магазини, громадський транспорт) рекомендують носити захисну маску, не торкатися руками обличчя, дотримуватися дистанції не менше, ніж 1,5 м одне від одного, а також часто мити руки та користуватися антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.