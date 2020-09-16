Через натовп хасидів Україна закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю і звинуватила Мінськ у провокаціях

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В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на ситуацію на білорусько-українському кордоні, де застрягли близько 2 тисяч паломників-хасидів, які хочуть потрапити до Умані всупереч забороні на в’їзд. У цей час Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляють ОП і МВС, пише Громадське, передає NNS.

Так на засіданні уряду 16 вересня вирішили закрити пункт пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.

«Наразі там перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами»,

— додали в МВС.

Позиція Офісу Зеленського

Офіс президента закликав Мінськ не створювати додаткову напругу на кордоні і не поширювати «неправдиві обнадійливі заяви для паломників», через які вони можуть думати, що їх таки пропустять до України.

В ОП також наголосили, що влада Білорусі деякими «непродуманими заявами умисно чи неумисно підігрівала чутки» про те, що нібито з території Білорусі хасидам вдасться проїхати до України.

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Фактично половина заяви Офісу Зеленського присвячена ситуації в Білорусі, чинна влада якої (читай Олександр Лукашенко), як вважають у Зеленського, образилась на Україну за її позицію після президентських виборів.

«Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин»,

— йдеться у повідомленні.

Як кажуть в ОП, Україна зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, спровокованої «сумнівно організованим голосуванням на виборах» президента Білорусі.

Слід нагадати, що український парламент менш нейтральний, ніж Офіс президента — напередодні Верховна Рада ухвалила заяву, в якій визнала вибори в Білорусі недемократичними та заявила про готовність приєднатися до санкцій ЄС проти білоруської влади.

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Як хасиди опинились в Білорусі?

«Винним» можна назвати український Кабінет міністрів, який заборонив у вересні в’їзд до країни іноземцям, зокрема і для того, щоби тисячі паломників не приїхали в Умань на юдейський новий рік в умовах пандемії.

В умовах заборони на в’їзд і того, що між Ізраїлем та Україною поки немає авіасполучення, сотні хасидів вирішили випробувати долю і спробувати таки проїхати до України через Білорусь. У підсумку до Білорусі вони потрапили, але на кордоні з Україною їх не пропускають.

15 вересня близько тисячі хасидів застрягли на кордоні Білорусі та України на Чернігівщині, на Житомирщині — до 700, на Волині — до 1,5 тисячі. Вони перебувають у нейтральній зоні (бо білоруські прикордонники пропустили, а наші — ні).

Фото ДПСУ