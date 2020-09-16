На кордоні з Білоруссю близько 1000 іноземців намагаються потрапити в Україну (фото)

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На Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» станом на 8:00 ранку сьогодні, 16 вересня, перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає NNS.

Крім того, вчора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

На місце прибув Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні.

Також керівник ДПСУ на лінії державного кордону зустрівся з іноземцями. Він вкотре довів їм рішення уряду, яке діє в Україні і регламентує порядок перетину кордону, і акцентував увагу, що всі вони прямуючи в нашу державу свідомо розуміли наявність обмеження на в’їзд.

«Ви про такі рішення знали три тижні тому. Я розумію Ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо Вам опинитися в Умані, проте в цьому році це не можливо. Уряд України прийняв рішення щодо обмеження в’їзду іноземців виходячи із ситуації в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в’їзд іноземців заборонений»,

– сказав він.

Крім того, голова відомства наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

«Громадянин Ізраїлю, який очікував на пропуск на Чернігівщині, спробував незаконно перетнути кордон. Він був негайно затриманий та повернутий зворотно з забороною в’їзду в Україну на 5 років. Тому закликаю Вас не порушувати закони України і не вдаватися до незаконних дій»,

– зазначив він.

Сергій Дейнеко попросив іноземців не апелювати до чуток щодо, начебто, прийнятого рішення про їх пропуск через кордон.

«Ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України»,

— повідомили у МВС.

Нагадуємо, з обіду, 14 вересня, іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

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