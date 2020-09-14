У МОЗ пояснили, кому можуть відмовити у госпіталізації через карантин

Завантажте мобільний додаток сайту

Медичні заклади можуть обмежувати планову госпіталізацію та операції для пацієнтів у населених пунктах, що потрапили до «помаранчевої зони». Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Громадське, інформує NNS.

Однак лікарні можуть відтерміновувати лише ті заходи, перенесення яких не створює загрози для життя людей.

Обмеження на планову госпіталізацію та операції не стосуватимуться пацієнтів у критичному стані вагітності або пологів, а також новонароджених і пацієнтів з онкозахворюваннями. Однак остаточне рішення про перенесення ухвалює особистий лікар.

Хто зараз у «помаранчевій зоні»?

З 14 вересня в Україні почав діяти новий поділ на зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Зокрема, уряд переніс Київ та Вінницю до списку «помаранчевих зон».

Наразі «помаранчевий» рівень небезпеки мають 25 міст та 62 райони у 18 областях України. Про це читайте тут: В Україні оновили карантинне зонування: список

У «помаранчевій» зоні діють заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку, заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів і обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей, а також обов’язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті.

Як визначають, що в якій зоні?

На засіданні уряду 12 серпня на прохання Міністерства охорони здоров’я затвердили три критерії, за якими визначають рівень епідеміологічної загрози:

завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

рівень нових хворих на 100 тисяч населення — тобто нові випадки на 100 тисяч населення за 14 днів.

Для того, щоб регіон жив у режимі «зеленої зони», середня кількість ПЛР-тестувань має бути не менша, ніж 24 на 100 тисяч населення за 7 днів. А показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо рівень завантаженості ліжок по регіону становить 50 і більше відсотків 5 днів поспіль, то на території всього регіону встановлюватимуть «помаранчевий рівень» епідеміологічної небезпеки, якщо понад 70% — «червоний рівень» на території всієї області.

Рішення по послаблення «червоного», «помаранчевого» та «жовтого» рівнів розглядатимуть не раніше, ніж через 14 днів (саме стільки триває інкубаційний період коронавірусу).

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 вересня