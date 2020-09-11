Більшість українців вважають, що всі громадяни України мають володіти державною мовою - опитування

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79% українців переконані, що всі громадяни нашої країни мають знати українську мову. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Центру Разумкова», передає NNS.

«Переважна більшість українців в усіх регіонах погоджується, що всі громадяни повинні володіти державною мовою: загалом в Україні погоджуються 79%, не погоджуються 16%. Найбільше не згодних з цим на Сході – 28%, але більшість (65%) підтримують обов’язкове знання громадянами державної мови і в цьому регіоні»,

— повідомляють дослідники.

На думку переважної більшості українців, українська мова є важливим атрибутом незалежності України – так вважають 72% громадян, не погоджуються з цим близько 25%. Така думка абсолютно домінує на Заході – лише 3% мешканців регіону не погоджуються з цим твердженням. У Центрі України 77% вважають мову атрибутом незалежності, 20% – ні. У Східному регіоні найбільше тих, хто з цим твердженням не погоджується – 49%.

Також в усіх регіонах схвалюють і викладання більшості шкільних предметів державною мовою. Загалом в Україні прихильно ставляться до цього 77%, проти – 17%.

До того ж переважна більшість українців (82%) погоджуються, що керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою. Причому погоджується з цим, в тому числі, й більшість мешканців Півдня та Сходу (82% та 63% відповідно).

Кррім того більшість українців (66%) погоджуються, що російська мова в Україні може вільно використовуватися у приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська. Ще 18% вважають доречним надання російській офіційного статусу в окремих регіонах, а 13% впевнені, що російська має стати державною на всій території України. Щодо статусу російської мови маємо консенсус на Заході та в Центрі, у Південному регіоні також більшість вважає доречним збереження української як єдиної державної (62%). Думки розділилися лише у Східному регіоні, тут 33% говорять про єдину державну мову, ще 32% підтримують надання російській регіонального статусу та 31% за надання російській офіційного статусу по всій країні.

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Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Фото: EPA/UPG