Більше половини українців вважають, що місцеві вибори нічого не змінять для їхнього міста - опитування

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59% українців планують брати участь у місцевих виборах. Проте 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться. Водночас 27% українців очікують покращення після виборів, а 8% — погіршення, передає Громадське, інформує NNS.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 29 серпня — 3 вересня.

Більш позитивно щодо місцевих виборів налаштовані мешканці Львівської та Івано-Франківської областей, жінки та молодь.

19% опитаних зазначили, що шанси на їхню участь складають «50 на 50», 7% — кажуть, що можливо прийдуть на дільниці, 14% навряд підуть на вибори. Про намір взяти участь у виборах частіше кажуть люди старше 50 років, натомість молодь 18-29 років зацікавлена найменше.

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Опитування проводили методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь в опитувані взяли 10 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,0%.

Нагадуємо, Місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. На них обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Офіційний виборчий процес стартував 5 вересня.