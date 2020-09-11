Вперше більше 3000 за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 вересня

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В Україні станом на ранок 11 вересня 2020 року — 148 тисяч 756 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 3 144 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Померли в Україні від коронавірусу 3 076 людей (+53 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні 67 005 пацієнтів (+1 128 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 78 675 людей.

Загалом проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР.

Найскладніша епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Києві (+404 за добу), Тернопільській області (+302 за добу), Одеській області (+283 за добу), Харківській області (+280 за добу), Львівській області (+174 за добу).

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 16 626 осіб інфіковані за весь час (+174 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 16 523 (+404). Харківська область — 12 112 (+280). Чернівецька область — 11 847 (+132). Івано-Франківська область — 10 953 (+151). Рівненська область — 10 217 (+144). Одеська область — 9157 (+283). Закарпатська область — 8453 (+94). Тернопільська область — 8377 (+302). Київська область — 6648 (+94). Волинська область — 6161 (+69). Вінницька область — 4690 (+84). Житомирська область — 4055 (+117). Хмельницька область — 3695 (+198). Дніпропетровська область — 3093 (+81). Чернігівська область — 2574 (+29). Черкаська область — 2294 (+117). Сумська область — 2229 (+42). Запорізька область — 2136 (+55). Донецька область — 1942 (+90). Миколаївська область — 1851 (+85). Полтавська область — 1130 (+61). Кіровоградська область — 885 (+11). Херсонська область — 576 (+18). Луганська область — 532 (+29).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 вересня

Станом на ранок 11 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 329 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 302 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби — ЦЕ РЕКОРД ЗА ВЕСЬ ЧАС ПАНДЕМІЇ!

Померли 913 тисяч людей. Одужали 20 мільйонів 344 тисячі людей.

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