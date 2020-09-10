Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 вересня

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В Україні станом на ранок 10 вересня 2020 року — 145 тисяч 612 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 582 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 023 людини (+44 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 65 877 пацієнтів (+1174 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні 76 712 людей.

Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я за минулу добу 400 осіб (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби).

За минулу добу в Україні проведено 55 503 тестування на коронавірус, з яких 29 708 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 25 795 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксовано в Харківській області (+339), далі йде Київ (+289), на третьому місці – Тернопільська область (+251).

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 16 452 особи інфіковані за весь час (+183 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 16 119 (+298). Харківська область — 11 832 (+339). Чернівецька область — 11 715 (+134). Івано-Франківська область — 10 802 (+143). Рівненська область — 10 073 (+130). Одеська область — 8874 (+47). Закарпатська область — 8359 (+82). Тернопільська область — 8075 (+251). Київська область — 6554 (+95). Волинська область — 6092 (+77). Вінницька область — 4606 (+103). Житомирська область — 3938 (+59). Хмельницька область — 3497 (+142). Дніпропетровська область — 3012 (+89). Чернігівська область — 2545 (+30). Сумська область — 2187 (+44). Черкаська область — 2177 (+56). Запорізька область — 2081 (+40). Донецька область — 1852 (+90). Миколаївська область — 1766 (+52). Полтавська область — 1069 (+51). Кіровоградська область — 874 (+4). Херсонська область — 558 (+20). Луганська область — 503 (+23).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 10 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 026 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 286 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 908 тисяч людей. Одужали 20 мільйонів 104 тисячі людей.