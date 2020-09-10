Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 вересня

- 10 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 10 вересня 2020 року — 145 тисяч 612 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 582 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 023 людини (+44 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 65 877 пацієнтів (+1174 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні 76 712 людей.
Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я за минулу добу 400 осіб (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби).
За минулу добу в Україні проведено 55 503 тестування на коронавірус, з яких 29 708 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 25 795 ІФА-тестів на антитіла.
Загалом проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксовано в Харківській області (+339), далі йде Київ (+289), на третьому місці – Тернопільська область (+251).
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 16 452 особи інфіковані за весь час (+183 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 16 119 (+298).
- Харківська область — 11 832 (+339).
- Чернівецька область — 11 715 (+134).
- Івано-Франківська область — 10 802 (+143).
- Рівненська область — 10 073 (+130).
- Одеська область — 8874 (+47).
- Закарпатська область — 8359 (+82).
- Тернопільська область — 8075 (+251).
- Київська область — 6554 (+95).
- Волинська область — 6092 (+77).
- Вінницька область — 4606 (+103).
- Житомирська область — 3938 (+59).
- Хмельницька область — 3497 (+142).
- Дніпропетровська область — 3012 (+89).
- Чернігівська область — 2545 (+30).
- Сумська область — 2187 (+44).
- Черкаська область — 2177 (+56).
- Запорізька область — 2081 (+40).
- Донецька область — 1852 (+90).
- Миколаївська область — 1766 (+52).
- Полтавська область — 1069 (+51).
- Кіровоградська область — 874 (+4).
- Херсонська область — 558 (+20).
- Луганська область — 503 (+23).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 10 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 28 мільйонів 026 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 286 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 908 тисяч людей. Одужали 20 мільйонів 104 тисячі людей.