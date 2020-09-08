Разумков важає, що українці не готові до легалізації зброї, легких наркотиків та проституції

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків. Про це він заявив в інтерв’ю Українським новинам, пише Громадське, передає NNS.

Зброя

Щодо легалізації короткоствольної зброї він невпевнений, що суспільство повною мірою до цього готове.

Зазначимо, що профільного закону щодо зброї в Україні немає. Є лише два зареєстровані законопроєкти, які Верховна Рада зараз доопрацьовує. А усе, що стосується купівлі, зберігання чи використання зброї регулює міністерство внутрішніх справ. Причому регулює Інструкцією, яка не змінювалася з 1998 року.

Секс-робота

Спікер Ради вважає, що легалізація проституції не для українських реалій.

«Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг»,

— сказав він.

Який контекст: проституцію декриміналізували ще у 2006 році. Наразі залишилася відповідальність лише за сутенерство, створення «місць розпусти» і втягнення в цю діяльність неповнолітніх. Водночас у кодексі про адміністративні правопорушення залишається стаття про заняття проституцією і вона передбачає штраф від 85 грн до 170 грн. Та довести таке правопорушення на практиці досить складно, тож стаття є радше методом тиску на секс-працівників.

Приблизна кількість секс-працівників в Україні — 70 тисяч людей. Втім це не релевантні дані, оскільки вони пораховані на основі математичної моделі. Більш точної статистики наразі немає, бо індустрія перебуває «в тіні». В інших країнах такі розрахунки проводять науково-дослідні інститути із залученням спільнот секс-працівників.

Легкі наркотики

На питання про ставлення до легалізації легких наркотиків, наприклад, марихуани, зокрема в медичних цілях, Разумков заявив, що не підтримує цю ідею.

«Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую»,

— наголосив він.

Нагадаємо, у середині жовтня минулого року колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька натякнула про плани легалізації в Україні медичного канабісу. Депутати говорили про підтримки цього процесу в суспільстві й про гостру потребу легалізації вживання марихуани як для ветеранів з ПТСР, так і для лікування важкохворих пацієнтів.

Як писала РБК-Україна, один з лобістів ухвалення закону про легалізацію марихуани, депутат від «Слуги Народу» Микита Потураєв стверджував, що більшість депутатів підтримують «легалайз».

«Це не те питання, з яким можна довго зволікати. Тому що всім скептикам і критикам я раджу хоча б раз сходити на «Конопляний марш», до якого приєдналася Асоціація онкохворих, і подивитися їм в очі й перестати нести нісенітницю. Тому що канабіс — це спершу ліки»,

– зазначив він виданню.

Так чи інакше, такий законопроєкт і досі не схвалили й поки, схоже на все, не планують.

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