Українці найбільше довіряють ЗСУ та церкві - опитування

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Громадяни України найбільше довіряють Збройним силам (65%), церкві та волонтерським організаціям (по 63%). Натомість президенту Володимиру Зеленському довіряють лише 44% опитаних, пише Громадське, передає NNS.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва».

Також понад половина українців довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій, добровольчим батальйонам (по 53%), прикордонникам (52%) та українським медіа (50%).

До інших інституцій довіра менша. До того ж спостерігається тенденція зниження довіри до держорганів. У грудні 2019 Верховній Раді не довіряли 54% українців, а у липні 2020 — 75%, Кабміну — 51,5% та 72% відповідно.

За ці місяці недовіра зросла й до Зеленського, хоч і не так сильно, з 31% до 49%.

Українським медіа довіряють найбільше, а от західним медіа — 33% опитаних, а російським — лише 6% (не довіряють 81%).

77,5% українців загалом не довіряють судовій системі, Верховному Суду — 69%, а місцевим — 67,5.

Прокуратурі теж не довіряють понад 70% українців, це стосується і Національного антикорупційному бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Антикорсуду та Нацагентства з питань запобігання корупції.

Також українців просили оцінити діяльність керівників правоохоронних органів. 70% опитаних незадоволені роботою незмінного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Опитування проводили серед 2022 респондентів протягом 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.