Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 вересня

08 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 8 вересня 2020 року — 140 тисяч 479 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли за даними МОЗ України 2 934 людини (+57 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали в Україні 63 546 пацієнтів (+940 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 73 999 людей.

В Україні за минулу добу проведено 42 233 тестування на коронавірус, з яких 22 860 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 19 373 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 731 877 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 16 073 особи інфіковані за весь час (+192 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2.  Київ — 15 511 (+235).
  3. Чернівецька область — 11 431 (+159).
  4. Харківська область — 11 202 (+230).
  5. Івано-Франківська область — 10 508 (+160).
  6. Рівненська область — 9860 (+98).
  7. Одеська область — 8721 (+196).
  8. Закарпатська область — 8180 (+89).
  9. Тернопільська область — 7580 (+190).
  10. Київська область — 6370 (+92).
  11. Волинська область — 5943 (+60).
  12. Вінницька область — 4450 (+44).
  13. Житомирська область — 3812 (+66).
  14. Хмельницька область — 3253 (+58).
  15. Дніпропетровська область — 2843 (+76).
  16. Чернігівська область — 2450 (+78).
  17. Сумська область — 2070 (+107).
  18. Черкаська область — 2046 (+96).
  19. Запорізька область — 1981 (+50).
  20. Миколаївська область — 1690 (+25).
  21. Донецька область — 1675 (+45).
  22. Полтавська область — 997 (+24).
  23. Кіровоградська область — 867 (+9).
  24. Херсонська область — 518 (+18).
  25. Луганська область — 448 (+14).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 779 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 202 765 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 вересня

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Станом на ранок 8 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 492 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 197 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби — вперше з 13 липня менше 200 тисяч!

Померли 896 тисяч людей. Одужали 19 мільйонів 592 тисячі людей.

Автор: Маруся Оффон

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