Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 вересня

- 07 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 7 вересня 2020 року — 138 тисяч 068 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 877 людей (+31 летальний випадок підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 62 606 пацієнтів (+379 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 72 585 людей.
Найбільше нових хворих зафіксували у Києві — (244), на Львівщині (186) та на Тернопільщині (165). Понад 100 випадків за добу також в Івано-Франківській (161), Чернівецькій (163), Харківській (139), Одеській (145), Рівненській (102) та Сумській (105) областях.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 15 881 особа інфікована за весь час (+186 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 15 276 (+244).
- Чернівецька область — 11 272 (+163).
- Харківська область — 10 972 (+139).
- Івано-Франківська область — 10 348 (+161).
- Рівненська область — 9762 (+102).
- Одеська область — 8525 (+145).
- Закарпатська область — 8091 (+42).
- Тернопільська область — 7390 (+165).
- Київська область — 6278 (+86).
- Волинська область — 5883 (+55).
- Вінницька область — 4406 (+31).
- Житомирська область — 3746 (+68).
- Хмельницька область — 3195 (+95).
- Дніпропетровська область — 2767 (+70).
- Чернігівська область — 2372 (+86).
- Сумська область — 1963 (+105).
- Черкаська область — 1950 (+56).
- Запорізька область — 1931 (+49).
- Миколаївська область — 1665 (+84).
- Донецька область — 1630 (+3).
- Полтавська область — 973 (+28).
- Кіровоградська область — 858 (+4).
- Херсонська область — 500 (+4).
- Луганська область — 434 (+3).
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 вересня
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 7 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 293 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 231 тисяча нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 887 тисяч людей. Одужали 19 мільйонів 378 тисяч людей.