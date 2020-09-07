Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 вересня

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В Україні станом на ранок 7 вересня 2020 року — 138 тисяч 068 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 877 людей (+31 летальний випадок підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 62 606 пацієнтів (+379 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 72 585 людей.

Найбільше нових хворих зафіксували у Києві — (244), на Львівщині (186) та на Тернопільщині (165). Понад 100 випадків за добу також в Івано-Франківській (161), Чернівецькій (163), Харківській (139), Одеській (145), Рівненській (102) та Сумській (105) областях.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 15 881 особа інфікована за весь час (+186 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 15 276 (+244). Чернівецька область — 11 272 (+163). Харківська область — 10 972 (+139). Івано-Франківська область — 10 348 (+161). Рівненська область — 9762 (+102). Одеська область — 8525 (+145). Закарпатська область — 8091 (+42). Тернопільська область — 7390 (+165). Київська область — 6278 (+86). Волинська область — 5883 (+55). Вінницька область — 4406 (+31). Житомирська область — 3746 (+68). Хмельницька область — 3195 (+95). Дніпропетровська область — 2767 (+70). Чернігівська область — 2372 (+86). Сумська область — 1963 (+105). Черкаська область — 1950 (+56). Запорізька область — 1931 (+49). Миколаївська область — 1665 (+84). Донецька область — 1630 (+3). Полтавська область — 973 (+28). Кіровоградська область — 858 (+4). Херсонська область — 500 (+4). Луганська область — 434 (+3).

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 вересня

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 7 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 293 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 231 тисяча нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 887 тисяч людей. Одужали 19 мільйонів 378 тисяч людей.