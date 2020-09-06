Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 вересня

- 06 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 6 вересня 2020 року — 135 тисяч 894 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 846 людей (+35 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 62 227 пацієнтів (+578 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 70 821 людина.
Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 15 695 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 15 032 (+240).
- Чернівецька область — 11 109 (+151).
- Харківська область — 10 833 (+141).
- Івано-Франківська область — 10 187 (+176).
- Рівненська область — 9660 (+26).
- Одеська область — 8380 (+120).
- Закарпатська область — 8049 (+61).
- Тернопільська область — 7225 (+158).
- Київська область — 6192 (+87).
- Волинська область — 5828 (+37).
- Вінницька область — 4375 (+51).
- Житомирська область — 3678 (+56).
- Хмельницька область — 3100 (+121).
- Дніпропетровська область — 2697 (+72).
- Чернігівська область — 2286 (+56).
- Запорізька область — 1882 (+34).
- Черкаська область — 1894 (+45).
- Сумська область — 1858 (+89).
- Донецька область — 1627 (+36).
- Миколаївська область — 1581 (+77).
- Полтавська область — 945 (+29).
- Кіровоградська область — 854 (+8).
- Херсонська область — 496 (+32).
- Луганська область — 431 (+16).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 6 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 106 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 197 863 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 6 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 066 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 269 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 883 тисячі людей. Одужали 19 мільйонів 170 тисяч людей.