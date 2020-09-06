Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 вересня

06 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 6 вересня 2020 року — 135 тисяч 894 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 846 людей (+35 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 62 227 пацієнтів (+578 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 70 821 людина.

Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 15 695 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 15 032 (+240).
  3. Чернівецька область — 11 109 (+151).
  4. Харківська область — 10 833 (+141).
  5. Івано-Франківська область — 10 187 (+176).
  6. Рівненська область — 9660 (+26).
  7. Одеська область — 8380 (+120).
  8. Закарпатська область — 8049 (+61).
  9. Тернопільська область — 7225 (+158).
  10. Київська область — 6192 (+87).
  11. Волинська область — 5828 (+37). 
  12. Вінницька область — 4375 (+51).
  13. Житомирська область — 3678 (+56).
  14. Хмельницька область — 3100 (+121).
  15. Дніпропетровська область — 2697 (+72).
  16. Чернігівська область — 2286 (+56).
  17. Запорізька область — 1882 (+34).
  18. Черкаська область — 1894 (+45).
  19. Сумська область — 1858 (+89).
  20. Донецька область — 1627 (+36).
  21. Миколаївська область — 1581 (+77).
  22. Полтавська область — 945 (+29).
  23. Кіровоградська область — 854 (+8).
  24. Херсонська область — 496 (+32).
  25. Луганська область — 431 (+16).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 вересня

Станом на ранок 6 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 106 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 197 863 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 6 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 066 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 269 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 883 тисячі людей. Одужали 19 мільйонів 170 тисяч людей.

Автор: Маруся Оффон

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