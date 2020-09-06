Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 вересня

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В Україні станом на ранок 6 вересня 2020 року — 135 тисяч 894 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 846 людей (+35 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 62 227 пацієнтів (+578 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 70 821 людина.

Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 15 695 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 15 032 (+240). Чернівецька область — 11 109 (+151). Харківська область — 10 833 (+141). Івано-Франківська область — 10 187 (+176). Рівненська область — 9660 (+26). Одеська область — 8380 (+120). Закарпатська область — 8049 (+61). Тернопільська область — 7225 (+158). Київська область — 6192 (+87). Волинська область — 5828 (+37). Вінницька область — 4375 (+51). Житомирська область — 3678 (+56). Хмельницька область — 3100 (+121). Дніпропетровська область — 2697 (+72). Чернігівська область — 2286 (+56). Запорізька область — 1882 (+34). Черкаська область — 1894 (+45). Сумська область — 1858 (+89). Донецька область — 1627 (+36). Миколаївська область — 1581 (+77). Полтавська область — 945 (+29). Кіровоградська область — 854 (+8). Херсонська область — 496 (+32). Луганська область — 431 (+16).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 6 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 106 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 197 863 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 6 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 27 мільйонів 066 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 269 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 883 тисячі людей. Одужали 19 мільйонів 170 тисяч людей.