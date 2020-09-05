Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 вересня

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В Україні станом на ранок 5 вересня 2020 року — 133 тисячі 787 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 811 людей (+50 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 61 649 пацієнтів (+1036 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 69 327 людей.

Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР.

Лише в 5 областях України менше 50 нових випадків.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 15 507 осіб інфіковані за весь час (+195 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 14 792 (+315). Чернівецька область — 10 958 (+172). Харківська область — 10 692 (+380). Івано-Франківська область — 10 011 (+166). Рівненська область — 9634 (+99). Одеська область — 8260 (+222). Закарпатська область — 7988 (+100). Тернопільська область — 7067 (+226). Київська область — 6105 (+88). Волинська область — 5791 (+68). Вінницька область — 4324 (+55). Житомирська область — 3622 (+72). Хмельницька область — 2979 (+131). Дніпропетровська область — 2625 (+55). Чернігівська область — 2230 (+80). Запорізька область — 1848 (+80). Черкаська область — 1849 (+93). Сумська область — 1769 (+89). Донецька область — 1591 (+15). Миколаївська область — 1504 (+58). Полтавська область — 916 (+30). Кіровоградська область — 846 (+5). Херсонська область — 464 (+20). Луганська область — 415 (+22).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 5 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 26 мільйонів 795 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 299 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби — ЦЕ РЕКОРД ЗА ВЕСЬ ЧАС ПАНДЕМІЇ!

Померли 878 тисяч людей. Одужали 18 мільйонів 907 тисяч людей.