Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 вересня

- 05 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 5 вересня 2020 року — 133 тисячі 787 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 811 людей (+50 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 61 649 пацієнтів (+1036 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 69 327 людей.
Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР.
Лише в 5 областях України менше 50 нових випадків.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 15 507 осіб інфіковані за весь час (+195 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 14 792 (+315).
- Чернівецька область — 10 958 (+172).
- Харківська область — 10 692 (+380).
- Івано-Франківська область — 10 011 (+166).
- Рівненська область — 9634 (+99).
- Одеська область — 8260 (+222).
- Закарпатська область — 7988 (+100).
- Тернопільська область — 7067 (+226).
- Київська область — 6105 (+88).
- Волинська область — 5791 (+68).
- Вінницька область — 4324 (+55).
- Житомирська область — 3622 (+72).
- Хмельницька область — 2979 (+131).
- Дніпропетровська область — 2625 (+55).
- Чернігівська область — 2230 (+80).
- Запорізька область — 1848 (+80).
- Черкаська область — 1849 (+93).
- Сумська область — 1769 (+89).
- Донецька область — 1591 (+15).
- Миколаївська область — 1504 (+58).
- Полтавська область — 916 (+30).
- Кіровоградська область — 846 (+5).
- Херсонська область — 464 (+20).
- Луганська область — 415 (+22).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 5 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 26 мільйонів 795 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 299 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби — ЦЕ РЕКОРД ЗА ВЕСЬ ЧАС ПАНДЕМІЇ!
Померли 878 тисяч людей. Одужали 18 мільйонів 907 тисяч людей.