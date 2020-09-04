Черговий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 вересня

04 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 4 вересня 2020 року — 130 тисяч 951 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 761 людина (+51 підтверджена смерть від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 60 613 пацієнтів (+937 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 67 577 людей.

В Україні за минулу добу проведено 49 785 тестувань на коронавірус, з яких 25 483 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 24 302 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 15 312 осіб інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 14 477 (+319).
  3. Чернівецька область — 10 786 (+162).
  4. Харківська область — 10 312 (+371).
  5. Івано-Франківська область — 9845 (+160).
  6. Рівненська область — 9535 (+59).
  7. Одеська область — 8038 (+225).
  8. Закарпатська область — 7888 (+100).
  9. Тернопільська область — 6841 (+204).
  10. Київська область — 6017 (+86).
  11. Волинська область — 5723 (+61).
  12. Вінницька область — 4269 (+75).
  13. Житомирська область — 3550 (+79).
  14. Хмельницька область — 2848 (+108).
  15. Дніпропетровська область — 2570 (+52).
  16. Чернігівська область — 2150 (+100).
  17. Запорізька область — 1768 (+60).
  18. Черкаська область — 1756 (+86).
  19. Сумська область — 1680 (+51).
  20. Донецька область — 1576 (+27).
  21. Миколаївська область — 1446 (+74).
  22. Полтавська область — 886 (+31).
  23. Кіровоградська область — 841 (+8).
  24. Херсонська область — 444 (+9).
  25. Луганська область — 393 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 4 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 26 мільйонів 475 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 288 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби (це майже рекорд).

Померли 873 тисячі людей. Одужали 18 мільйонів 665 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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