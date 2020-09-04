Черговий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 вересня

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В Україні станом на ранок 4 вересня 2020 року — 130 тисяч 951 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 761 людина (+51 підтверджена смерть від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 60 613 пацієнтів (+937 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 67 577 людей.

В Україні за минулу добу проведено 49 785 тестувань на коронавірус, з яких 25 483 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 24 302 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 15 312 осіб інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 14 477 (+319). Чернівецька область — 10 786 (+162). Харківська область — 10 312 (+371). Івано-Франківська область — 9845 (+160). Рівненська область — 9535 (+59). Одеська область — 8038 (+225). Закарпатська область — 7888 (+100). Тернопільська область — 6841 (+204). Київська область — 6017 (+86). Волинська область — 5723 (+61). Вінницька область — 4269 (+75). Житомирська область — 3550 (+79). Хмельницька область — 2848 (+108). Дніпропетровська область — 2570 (+52). Чернігівська область — 2150 (+100). Запорізька область — 1768 (+60). Черкаська область — 1756 (+86). Сумська область — 1680 (+51). Донецька область — 1576 (+27). Миколаївська область — 1446 (+74). Полтавська область — 886 (+31). Кіровоградська область — 841 (+8). Херсонська область — 444 (+9). Луганська область — 393 (+20).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 4 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 26 мільйонів 475 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 288 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби (це майже рекорд).

Померли 873 тисячі людей. Одужали 18 мільйонів 665 тисяч людей.

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