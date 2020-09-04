Черговий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 вересня

- 04 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 4 вересня 2020 року — 130 тисяч 951 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 761 людина (+51 підтверджена смерть від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 60 613 пацієнтів (+937 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 67 577 людей.
В Україні за минулу добу проведено 49 785 тестувань на коронавірус, з яких 25 483 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 24 302 ІФА-тести на антитіла.
Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 15 312 осіб інфіковані за весь час (+196 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 14 477 (+319).
- Чернівецька область — 10 786 (+162).
- Харківська область — 10 312 (+371).
- Івано-Франківська область — 9845 (+160).
- Рівненська область — 9535 (+59).
- Одеська область — 8038 (+225).
- Закарпатська область — 7888 (+100).
- Тернопільська область — 6841 (+204).
- Київська область — 6017 (+86).
- Волинська область — 5723 (+61).
- Вінницька область — 4269 (+75).
- Житомирська область — 3550 (+79).
- Хмельницька область — 2848 (+108).
- Дніпропетровська область — 2570 (+52).
- Чернігівська область — 2150 (+100).
- Запорізька область — 1768 (+60).
- Черкаська область — 1756 (+86).
- Сумська область — 1680 (+51).
- Донецька область — 1576 (+27).
- Миколаївська область — 1446 (+74).
- Полтавська область — 886 (+31).
- Кіровоградська область — 841 (+8).
- Херсонська область — 444 (+9).
- Луганська область — 393 (+20).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 4 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 26 мільйонів 475 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 288 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби (це майже рекорд).
Померли 873 тисячі людей. Одужали 18 мільйонів 665 тисяч людей.
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