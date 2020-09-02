Людям, які контактували з хворими на COVID-19, спростять вихід з самоізоляції

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Міністерство охорони здоров'я України спрощує алгоритм для виходу з самоізоляції для людей, які контактували з хворими на COVID-19. Про це на брифінгу 2 вересня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Громадське, інформує NNS.

Наразі для виходу з самоізоляції контактні особи на 14 день мають зробити ПЛР-тест. Але цього тижня міністерство змінює алгоритм.

Людина може завершити самоізоляцію на 14 день без проведення ПЛР, якщо не буде симптомів. Також тестування можуть зробити на 7-9 день ізоляції. Якщо результат буде негативний, людині дозволять завершити самоізоляцію раніше.

До того ж контактним особам ПЛР-тести проводять безкоштовно. Також коштом держави тестування роблять для людей із клінічними симптомами COVID-19 та для людей, які завершують лікування.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні?

В Україні упродовж останніх тижнів за добу виявляють від 1000 до 2500 нових випадків COVID-19. Наразі добовий рекорд зафіксували 1 вересня — тоді COVID-19 виявили у 2 495 людей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що уряд очікує 3 тисячі випадків за добу вже наприкінці вересня — на початку жовтня. Тож про спад епідемії говорити зарано.

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Також уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. До цього часу Україну будуть ділити на чотири зони за рівнем поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону».

Загалом у світі понад 25,9 млн хворих на COVID-19. Лідером за кількістю інфікованих залишаються США, там понад 6 млн пацієнтів із COVID-19.