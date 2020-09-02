Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 вересня

02 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 2 вересня 2020 року — 125 тисяч 798 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. За минулу добу зафіксовано одразу два сумних рекорди. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 2 495 нових випадків. Це рекорд. Померли 2 656 людей (+51 летальний випадок підтверджено за добу — це теж рекорд). Одужали – 58 817 (+1 015). Досі хворіють: 64 325.

По областях (за кількістю інфікованих):
  • Львівська область — 14 907 осіб інфіковані за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 13 878 (+332).
  • Чернівецька область — 10 487 (+67).
  • Харківська область — 9640 (+302).
  • Івано-Франківська область — 9522 (+174).
  • Рівненська область — 9396 (+127).
  • Закарпатська область — 7697 (+97).
  • Одеська область — 7697 (+203).
  • Тернопільська область — 6395 (+201).
  • Київська область — 5842 (+87).
  • Волинська область — 5589 (+66).
  • Вінницька область — 4109 (+65).
  • Житомирська область — 3442 (+60).
  • Хмельницька область — 2630 (+111).
  • Дніпропетровська область — 2454 (+56).
  • Чернігівська область — 1990 (+49).
  • Запорізька область — 1657 (+30).
  • Черкаська область — 1642 (+48).
  • Сумська область — 1571 (+39).
  • Донецька область — 1505 (+57).
  • Миколаївська область — 1320 (+36).
  • Полтавська область — 832 (+24).
  • Кіровоградська область — 826 (+10).
  • Херсонська область — 424 (+24).
  • Луганська область — 346(+26).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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