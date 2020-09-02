Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 вересня

- 02 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 2 вересня 2020 року — 125 тисяч 798 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. За минулу добу зафіксовано одразу два сумних рекорди. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 2 495 нових випадків. Це рекорд. Померли 2 656 людей (+51 летальний випадок підтверджено за добу — це теж рекорд). Одужали – 58 817 (+1 015). Досі хворіють: 64 325.
По областях (за кількістю інфікованих):
- Львівська область — 14 907 осіб інфіковані за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 13 878 (+332).
- Чернівецька область — 10 487 (+67).
- Харківська область — 9640 (+302).
- Івано-Франківська область — 9522 (+174).
- Рівненська область — 9396 (+127).
- Закарпатська область — 7697 (+97).
- Одеська область — 7697 (+203).
- Тернопільська область — 6395 (+201).
- Київська область — 5842 (+87).
- Волинська область — 5589 (+66).
- Вінницька область — 4109 (+65).
- Житомирська область — 3442 (+60).
- Хмельницька область — 2630 (+111).
- Дніпропетровська область — 2454 (+56).
- Чернігівська область — 1990 (+49).
- Запорізька область — 1657 (+30).
- Черкаська область — 1642 (+48).
- Сумська область — 1571 (+39).
- Донецька область — 1505 (+57).
- Миколаївська область — 1320 (+36).
- Полтавська область — 832 (+24).
- Кіровоградська область — 826 (+10).
- Херсонська область — 424 (+24).
- Луганська область — 346(+26).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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