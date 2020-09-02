Новий рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 вересня

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В Україні станом на ранок 2 вересня 2020 року — 125 тисяч 798 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. За минулу добу зафіксовано одразу два сумних рекорди. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 2 495 нових випадків. Це рекорд. Померли 2 656 людей (+51 летальний випадок підтверджено за добу — це теж рекорд). Одужали – 58 817 (+1 015). Досі хворіють: 64 325.

По областях (за кількістю інфікованих):

Львівська область — 14 907 осіб інфіковані за весь час (+204 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 13 878 (+332).

Чернівецька область — 10 487 (+67).

Харківська область — 9640 (+302).

Івано-Франківська область — 9522 (+174).

Рівненська область — 9396 (+127).

Закарпатська область — 7697 (+97).

Одеська область — 7697 (+203).

Тернопільська область — 6395 (+201).

Київська область — 5842 (+87).

Волинська область — 5589 (+66).

Вінницька область — 4109 (+65).

Житомирська область — 3442 (+60).

Хмельницька область — 2630 (+111).

Дніпропетровська область — 2454 (+56).

Чернігівська область — 1990 (+49).

Запорізька область — 1657 (+30).

Черкаська область — 1642 (+48).

Сумська область — 1571 (+39).

Донецька область — 1505 (+57).

Миколаївська область — 1320 (+36).

Полтавська область — 832 (+24).

Кіровоградська область — 826 (+10).

Херсонська область — 424 (+24).

Луганська область — 346(+26).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 вересня

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