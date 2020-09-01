Школярам обіцяють позапланові канікули восени

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Не встигли школярі розпочати навчання, як їм вже обіцяють позапланові канікули. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

В Україні школярі можуть отримати позапланові короткі канікули вже в жовтні. Це пов'язано з тим, що в країні будуть проходити чергові вибори, а комісії будуть розміщуватися саме в будівлях навчальних закладів.

Як розповів під час зустрічі з журналістами глава МОЗ Максим Степанов, позапланові канікули у школярів можуть бути в кінці жовтня, бо місцеві вибори в Україні пройдуть 25 числа.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли будуть засідання комісій та підрахунку голосів, діти не вчилися",

- підкреслив Максим Степанов.

Він додав, що канікули повинні бути нетривалі, всього на кілька днів.

Слід зазначити, що восени у школярів саме приблизно в цей час зазвичай бувають канікули. І в цьому році вони плануються з 26 жовтня до 1 листопада. Тому неясно: Максим Степанов про це забув, чи мав на увазі, що осінні канікули буде подовжено на декілька днів…

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