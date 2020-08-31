Якщо в школі виявлять коронавірус, хто піде на самоізоляцію – відповідь МОЗ

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Навчальний рік у школах стартує вже завтра, 1 вересня, проте у багатьох досі виникають питання щодо організації процесу навчання у зв’язку з коронавірусним карантином. Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що робити учням та вчителям, якщо у когось зі школярів підтвердять коронавірус, повідомляє NNS з посиланням на Ракурс.

Повідомляється, зокрема, що школярі, які будуть визнані контактними особами хворих на коронавірус, повинні будуть перебувати на самоізоляції 14 днів. Контактних осіб визначатиме епідеміолог разом із сімейним лікарем. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 31 серпня.

Чи йтимуть на самоізоляцію вчителі при виявлені коронавірусу у дітей, теж визначатиме виключно епідеміолог.

Батьки дітей, у яких виявили коронавірус, відносяться до близького кола спілкування, тому вони теж мають бути на самоізоляції.

Якщо дитина відправлена на самоізоляцію як контактна особа, то в такому випадку перебувати на самоізоляції батькам немає сенсу,

— додав Степанов, зазначивши, що остаточне рішення все одно ухвалює епідеміолог.

Рішення щодо тестування контактних осіб на коронавірус теж ухвалюватиме епідеміолог. За словами Степанова, робити тест на COVID-19 усім вчителям чи учням немає сенсу.

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