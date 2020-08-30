Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 серпня

30 серп. 2020
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30 серпня (станом на 9:00) в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних (+35 за добу), 56 734 пацієнти одужали (+596). За добу зафіксовано 2096 нових випадків. Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 14 356 осіб інфіковані за весь час (+188 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 13 093 (+109).
  • Чернівецька область — 10 145 (+148).
  • Рівненська область — 9098 (+79).
  • Івано-Франківська область — 9014 (+171).
  • Харківська область — 8889 (+198).
  • Закарпатська область — 7456 (+71).
  • Одеська область — 7094 (+173).
  • Тернопільська область — 5865 (+160).
  • Київська область — 5580 (+91).
  • Волинська область — 5417 (+47).
  • Вінницька область — 3948 (+76).
  • Житомирська область — 3213 (+58).
  • Хмельницька область — 2402 (+105).
  • Дніпропетровська область — 2306 (+70).
  • Чернігівська область — 1777 (+32).
  • Запорізька область — 1558 (+38).
  • Черкаська область — 1538 (+56).
  • Сумська область — 1456 (+58).
  • Донецька область — 1416 (+47).
  • Миколаївська область — 1169 (+51).
  • Кіровоградська область — 810 (+15).
  • Полтавська область — 770 (+32).
  • Херсонська область — 392 (+6).
  • Луганська область — 312(+17).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Знову рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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