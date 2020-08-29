Знову рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 серпня

29 серп. 2020
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29 серпня (станом на 9:00) в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні (+41 за добу), 56 138 пацієнтів одужали (+1055 за добу). За добу зафіксовано 2 481 новий випадок. Це чергова рекордна кількості нових хворих за добу. Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Львівська область — 14 168 осіб інфіковані за весь час (+190 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 12 984 (+265).
  • Чернівецька область — 9997 (+142).
  • Рівненська область — 9019 (+98).
  • Івано-Франківська область — 8843 (+182).
  • Харківська область — 8691 (+247).
  • Закарпатська область — 7385 (+83).
  • Одеська область — 6921 (+170).
  • Тернопільська область — 5705 (+227).
  • Київська область — 5489 (+92).
  • Волинська область — 5370 (+50).
  • Вінницька область — 3872 (+72).
  • Житомирська область — 3155 (+92).
  • Хмельницька область — 2297 (+103).
  • Дніпропетровська область — 2236 (+74).
  • Чернігівська область — 1745 (+69).
  • Запорізька область — 1520 (+33).
  • Черкаська область — 1482 (+92).
  • Сумська область — 1398 (+37).
  • Донецька область — 1369 (+51).
  • Миколаївська область — 1118 (+41) .
  • Кіровоградська область — 795 (+5).
  • Полтавська область — 738 (+33).
  • Херсонська область — 386 (+12).
  • Луганська область — 295 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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