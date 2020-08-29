Знову рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 серпня

- 29 серп. 2020
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29 серпня (станом на 9:00) в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні (+41 за добу), 56 138 пацієнтів одужали (+1055 за добу). За добу зафіксовано 2 481 новий випадок. Це чергова рекордна кількості нових хворих за добу. Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 14 168 осіб інфіковані за весь час (+190 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 12 984 (+265).
- Чернівецька область — 9997 (+142).
- Рівненська область — 9019 (+98).
- Івано-Франківська область — 8843 (+182).
- Харківська область — 8691 (+247).
- Закарпатська область — 7385 (+83).
- Одеська область — 6921 (+170).
- Тернопільська область — 5705 (+227).
- Київська область — 5489 (+92).
- Волинська область — 5370 (+50).
- Вінницька область — 3872 (+72).
- Житомирська область — 3155 (+92).
- Хмельницька область — 2297 (+103).
- Дніпропетровська область — 2236 (+74).
- Чернігівська область — 1745 (+69).
- Запорізька область — 1520 (+33).
- Черкаська область — 1482 (+92).
- Сумська область — 1398 (+37).
- Донецька область — 1369 (+51).
- Миколаївська область — 1118 (+41) .
- Кіровоградська область — 795 (+5).
- Полтавська область — 738 (+33).
- Херсонська область — 386 (+12).
- Луганська область — 295 (+21).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.
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