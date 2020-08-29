Знову рекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 серпня

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29 серпня (станом на 9:00) в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальні (+41 за добу), 56 138 пацієнтів одужали (+1055 за добу). За добу зафіксовано 2 481 новий випадок. Це чергова рекордна кількості нових хворих за добу. Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 14 168 осіб інфіковані за весь час (+190 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 12 984 (+265).

Чернівецька область — 9997 (+142).

Рівненська область — 9019 (+98).

Івано-Франківська область — 8843 (+182).

Харківська область — 8691 (+247).

Закарпатська область — 7385 (+83).

Одеська область — 6921 (+170).

Тернопільська область — 5705 (+227).

Київська область — 5489 (+92).

Волинська область — 5370 (+50).

Вінницька область — 3872 (+72).

Житомирська область — 3155 (+92).

Хмельницька область — 2297 (+103).

Дніпропетровська область — 2236 (+74).

Чернігівська область — 1745 (+69).

Запорізька область — 1520 (+33).

Черкаська область — 1482 (+92).

Сумська область — 1398 (+37).

Донецька область — 1369 (+51).

Миколаївська область — 1118 (+41) .

Кіровоградська область — 795 (+5).

Полтавська область — 738 (+33).

Херсонська область — 386 (+12).

Луганська область — 295 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 серпня 2020 року до Центру надійшло 2808 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 177 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

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