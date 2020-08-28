Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 серпня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 28 серпня 2020 року — 114 тисяч 497 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 451 людина (+48 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 55 083 пацієнти (+866 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 56 963 людини.

В Україні за минулу добу проведено 41 747 тестувань на коронавірус, з яких 21 507 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 240 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 13 978 осіб інфіковані за весь час (+215 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 12 719 (+251). Чернівецька область — 9855 (+155). Рівненська область — 8921 (+103). Івано-Франківська область — 8661 (+176). Харківська область — 8444 (+242). Закарпатська область — 7302 (+77). Одеська область — 6751 (+214). Тернопільська область — 5478 (+233). Київська область — 5397 (+92). Волинська область — 5320 (+52). Вінницька область — 3800 (+64). Житомирська область — 3063 (+65). Хмельницька область — 2194 (+92). Дніпропетровська область — 2162 (+67). Чернігівська область — 1676 (+58). Запорізька область — 1487 (+33). Черкаська область — 1390 (+72). Сумська область — 1361 (+59). Донецька область — 1318 (+40). Миколаївська область — 1077 (+37) . Кіровоградська область — 790 (+10). Полтавська область — 705 (+10). Херсонська область — 374 (+11). Луганська область — 274 (+10).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 серпня.

Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 28 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 628 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 273 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 835 тисяч людей. Одужали 17 мільйонів 094 тисячі людей.