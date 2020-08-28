Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 серпня

28 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 28 серпня 2020 року — 114 тисяч 497 людей інфіковані коронавірусом COVID-19.  Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 451 людина (+48 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 55 083 пацієнти (+866 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 56 963 людини.

В Україні за минулу добу проведено 41 747 тестувань на коронавірус, з яких 21 507 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 20 240 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 13 978 осіб інфіковані за весь час (+215 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 12 719 (+251).
  3. Чернівецька область — 9855 (+155).
  4. Рівненська область — 8921 (+103).
  5. Івано-Франківська область — 8661 (+176).
  6. Харківська область — 8444 (+242).
  7. Закарпатська область — 7302 (+77).
  8. Одеська область — 6751 (+214).
  9. Тернопільська область — 5478 (+233).
  10. Київська область — 5397 (+92).
  11. Волинська область — 5320 (+52).
  12. Вінницька область — 3800 (+64).
  13. Житомирська область — 3063 (+65).
  14. Хмельницька область — 2194 (+92).
  15. Дніпропетровська область — 2162 (+67).
  16. Чернігівська область — 1676 (+58).
  17. Запорізька область — 1487 (+33).
  18. Черкаська область — 1390 (+72).
  19. Сумська область — 1361 (+59).
  20. Донецька область — 1318 (+40).
  21. Миколаївська область — 1077 (+37) .
  22. Кіровоградська область — 790 (+10).
  23. Полтавська область — 705 (+10).
  24. Херсонська область — 374 (+11).
  25. Луганська область — 274 (+10).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 серпня.

Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 28 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 628 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 273 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 835 тисяч людей. Одужали 17 мільйонів 094 тисячі людей.

Автор: Маруся Оффон

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