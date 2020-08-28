Для українців кордони відкрили 45 країн: куди можна їхати

Завантажте мобільний додаток сайту

Станом на 28 серпня свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 45 країн світу. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Громадське, інформує NNS.

За останні два тижні кордони відкрив Казахстан та три африканські країни: Судан, Сьєрра-Леоне та Руанда.

Залишають відкритими кордони, зокрема, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, США, Велика Британія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Афганістан, Уругвай Домініканська республіка та інші.

В МЗС рекомендують перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства або на сайтах МЗС інших країн.

ЄС вже відкрив для нас кордони?

Україна не потрапила 7 серпня до переліку «безпечних» для в'їзду країн. Перелік країн переглядатимуть через два тижні.

Це означає, що в’їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців:

тих, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряків, що прямують на корабель;

медиків й дослідників;

сезонних працівників;

висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких відкриють в’їзд до ЄС, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу, до яких вдається країна, а також економічні та соціальні аспекти.

В Україні ж останніми тижнями фіксують від 1000 до майже 2500 нових випадків COVID-19. NNS повідомляла про кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 серпня.