Україна достроково закрила кордони для іноземців: кому дозволено в’їзд

Завантажте мобільний додаток сайту

З п’ятниці, 28 серпня, в Україні набрала чинності нова заборона на в'їзд для іноземців через пандемію коронавірусу — правило діятиме як мінімум до 28 вересня. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Нагадаємо, на своєму засіданні в середу, 26 серпня, Кабінет міністрів розглянув питання про продовження (до 1 листопада) і посилення карантину в Україні — через спалах коронавірусу.

Одночасно уряд підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який запропонував «тимчасово заборонити в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб».

Аваков мотивував необхідність такого кроку прагненням «не допустити на території України другої хвилі COVID-19».

За пропозицію глави МВС міністри проголосували одноголосно. Наступного дня, 27 серпня, Кабмін вніс зміни до свого рішення: список винятків розширили, проте дату, коли нові правила набирають чинності, перенесли на добу раніше. З 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня Україна закрила свої кордони для іноземців — за винятком кількох категорій громадян інших країн (див. нижче). Це викликало хвилю обурення у суспільстві, адже багато хто, поспішаючи в`їхати на територію України, придбав квитки на 28 серпня. Відомо, що певна кількість людей «застрягли» на кордоні.

Водночас в українських ЗМІ і соціальних мережах обговорюють версію, згідно з якою рішення могло бути продиктовано ще й іншою причиною.

«Одна з версій причин такого рішення, яку активно обговорюють (але офіційно її не визнають) — що насправді уряд ухвалив […] постанову тільки для того, щоб не допустити в Україну хасидів, які щоосені їдуть в Умань на свято Рош ха-Шана (цьогоріч його святкують з 18 до 20 вересня), — пише видання Європейська правда. — А щоб не виділяти цих паломників серед усіх іноземців і про всяк випадок уникнути підозр щодо утиску євреїв, чиновники вирішили закрити в'їзд абсолютно для всіх».

У 2020 році очікувалося, що в Україну приїдуть від п’яти до 10 тисяч хасидів, що, за словами міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова викликало велике занепокоєння як в Україні, так і в МЗС Ізраїлю — через ризик спалаху COVID-19 внаслідок паломництва.

26 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Державна комісія ТЕБ та НС на найближчому засіданні прийме рішення про заборону проведення масових заходів в Умані під час святкування Рош ха-Шана.

«Ми, на жаль, будемо змушені прийняти рішення про заборону масових заходів у місті Умань у вересні. Ми не повинні створювати додаткові величезні ризики не тільки для українців, а й для громадян багатьох держав»,

— сказав він.

Хоча на селекторній нараді у Володимира Зеленського 25 серпня Денис Шмигаль озвучив ідею заборонити в'їзд тільки громадянам з країн червоної зони, в результаті Кабмін ухвалив більш жорстке рішення.

Починаючи з 28 серпня, в'їзд в Україну заборонено для іноземців з усіх країн — незалежно від того, чи відносить їх Кабмін до червоної або до зеленої зони.

Як очікується, в кінці вересня таке рішення буде переглянуто — його можуть продовжити або скасувати.

Для кого передбачено винятки

Уряд передбачив низку винятків для тих іноземних громадян, хто все-таки збереже право приїхати або прилетіти в Україну після введення заборони. Цей список розширили через хвилю громадського обурення рішенням уряду.

Тих, хто зберіг право приїжджати в Україну, можна розділити на дві категорії — залежно від того, чи потрібна страховка на момент в'їзду.

Дозволено в'їзд зі страховим полісом, який покриває витрати на лікування в разі інфікування коронавірусом (поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні):

іноземцям, які є родичами першої лінії для громадян України (йдеться передусім про родини та дітей українців, які перебувають у шлюбі з іноземцями);

власникам офіційного дозволу на роботу в Україні (має бути чинним);

технічним спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

тим, хто в'їжджає в країну транзитом (на руках мають бути документи, що підтверджують виїзд з України протягом двох діб);

іноземним студентам українських навчальних закладів;

іноземцям, які проходять військову службу в ЗСУ;

водіям і/або членам екіпажу вантажних транспортних засобів; автобусів, які здійснюють регулярні транспортні перевезення; екіпажам повітряних, річкових і морських судів; членам поїзних і локомотивних бригад;

діячам культури, які в'їжджають в Україну «на запрошення культурних установ» (їм дозволено в'їзд ще одного супутника);

спортсменам, які приїжджають в Україну для участі в спортивних змаганнях, а також особам, які їх супроводжують;

особам, які ввозять в Україну гемопоетичні стовбурові клітини з метою трансплантації;

тим, хто в'їжджає для лікування в українських медичних установах;

особам, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

керівникам та членам офіційних делегацій іноземних держав, співробітникам міжнародних організацій, а також особам, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Офісу президента, Міністерства закордонних справ.

Дозволено вільний в'їзд (страховка не обов’язкова):

біженцям або особам, які вимагають особливого захисту;

іноземцям, які мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

дипломатам, представникам консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій (зокрема гуманітарних), акредитованих в Україні і членам їхніх сімей;

інструкторам збройних сил країн НАТО і держав-учасників програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у підготовці підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міноборони.

Окремо Кабмін уточнив, що офіційний Київ зберіг можливість в'їзду для громадян Білорусі, які потребують захисту від режиму Олександра Лукашенка.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, «громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування і потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні».

«Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це нашим прикордонникам»,

— пояснив Шмигаль.

Однак як це рішення виглядатиме на практиці, в Кабміні поки не роз’яснили. Тому відкритим залишається питання про те, чи потрібно білорусам доводити «тиск або переслідування» в Білорусі, а також чи зможуть білоруси прилетіти в Україну (адже авікомпанії зазвичай не допускають до посадки осіб, що потрапляють під загальну заборону на в'їзд у країну).

Раніше ми повідомляли: Сергій Бабкін захворів на Covid-19. Напередодні він виступав на святі в День Незалежності

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України