Сергій Бабкін захворів на Covid-19. Напередодні він виступав на святі в День Незалежності

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Український музикант і актор Сергій Бабкін, який брав участь в попурі Музична історія України на День незалежності на Європейській площі, захворів коронавірусом. Він повідомив про це на своїй офіційній сторінці в Instagram, передає НВ, інформує NNS.

Позитивний тест на Covid-19 отримала і дружина Сергія — Сніжана.

«Друзі, ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й із тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції. Чотири дні тому ввечері Снєжа відчула легке першіння в горлі і ломоту в тілі. На наступний день різко з'явився сухий кашель, горло не боліло. Температура підвищилася трохи, до 37.1. Вона негайно зателефонувала нашому сімейному лікареві, розповіла про симптоми, Андрій Юрійович негайно порекомендував здати тест. Це був День Незалежності»,

— написав Сергій Бабкін.

Скрін: Instagram/babkin_official

У цей день він виступав на офіційних державних святкуваннях до Дня Незалежності України, які проходили на Софіївській площі в Києві.

«Я був на зйомках з самого раннього ранку. Почував себе добре. У святковий день в Києві Сніжана ледве знайшла лікаря. Вдень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила Нурофеном. Лікар приїхав до нас у готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Снєжа прокинулася від страшної «ломки тіла». Воно все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі. Поїхали, зробили КТ і розгорнутий аналіз крові, про всяк випадок. Сьогодні вранці прийшов позитивний результат тесту...»,

— пише Сергій.

Музикант і його дружина зараз лікуються вдома на самоізоляції. Про свою хворобу вони попередили не тільки фоловерів в Мережі, але і всіх, з ким контактували в останні дні.

«Звичайно, ми на самоізоляції, звичайно, ми повідомили усім, з ким контактували в ці дні, звичайно, ми на зв'язку з лікарем... КТ все чисто. Аналіз крові — ще чекаємо. У мене вчора піднялася температура… Здається, що COVID-19 десь далеко. Але, насправді, він дуже близько. Прошу всіх бути дуже уважними і обережними! Дотримуватися заходів безпеки і прислухатися до себе. Не ігнорувати перші симптоми. Наше Здоров'я - головне, що є у нас! Бережіть себе і близьких. Будьте здоровенькі!!!»,

— додав музикант.

Раніше стало відомо, що у важкому стані з COVID-19 перебуває український політик і народний депутат Юлія Тимошенко.