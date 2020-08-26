Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 серпня

- 26 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 26 серпня 2020 року — 110 тисяч 085 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 354 людини (+36 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 53 454 пацієнтів (+584 особи за добу).
Досі хворіють в Україні — 54 277 людини.
В Україні за минулу добу проведено 33 222 тестування на коронавірус, з яких 15 800 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 17 422 ІФА-тести на антитіла.
Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 13 560 осіб інфіковані за весь час (+171 новий лабораторно підтверджених випадок за добу).
- Київ — 12 248 (+95).
- Чернівецька область — 9541 (+170).
- Рівненська область — 8737 (+93).
- Івано-Франківська область — 8321 (+167).
- Харківська область — 7984 (+177).
- Закарпатська область — 7143 (+80).
- Одеська область — 6352 (+186).
- Волинська область — 5221 (+34).
- Київська область — 5211 (+96).
- Тернопільська область — 5104 (+181).
- Вінницька область — 3677 (+28).
- Житомирська область — 2959 (+36).
- Хмельницька область — 2062 (+15).
- Дніпропетровська область — 2055 (+5).
- Чернігівська область — 1570 (+18).
- Запорізька область — 1439 (+32).
- Черкаська область — 1305 (+5).
- Сумська область — 1269 (+23).
- Донецька область — 1256 (+18).
- Миколаївська область — 1023 (+19) .
- Кіровоградська область — 771 (+2).
- Полтавська область — 684 (+7).
- Херсонська область — 346 (+9).
- Луганська область — 247 (+3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 26 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 063 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 248 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.
Померли 823 тисячі людей. Одужали 16 мільйонів 613 тисяч людей.