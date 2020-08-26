Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 серпня

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В Україні станом на ранок 26 серпня 2020 року — 110 тисяч 085 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 354 людини (+36 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 53 454 пацієнтів (+584 особи за добу).

Досі хворіють в Україні — 54 277 людини.

В Україні за минулу добу проведено 33 222 тестування на коронавірус, з яких 15 800 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 17 422 ІФА-тести на антитіла.

Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 13 560 осіб інфіковані за весь час (+171 новий лабораторно підтверджених випадок за добу). Київ — 12 248 (+95). Чернівецька область — 9541 (+170). Рівненська область — 8737 (+93). Івано-Франківська область — 8321 (+167). Харківська область — 7984 (+177). Закарпатська область — 7143 (+80). Одеська область — 6352 (+186). Волинська область — 5221 (+34). Київська область — 5211 (+96). Тернопільська область — 5104 (+181). Вінницька область — 3677 (+28). Житомирська область — 2959 (+36). Хмельницька область — 2062 (+15). Дніпропетровська область — 2055 (+5). Чернігівська область — 1570 (+18). Запорізька область — 1439 (+32). Черкаська область — 1305 (+5). Сумська область — 1269 (+23). Донецька область — 1256 (+18). Миколаївська область — 1023 (+19) . Кіровоградська область — 771 (+2). Полтавська область — 684 (+7). Херсонська область — 346 (+9). Луганська область — 247 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 26 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 24 мільйони 063 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 248 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 823 тисячі людей. Одужали 16 мільйонів 613 тисяч людей.

