Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 серпня

18 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 18 серпня 2020 року — 94 тисячі 436 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 116 людей (+27 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 48 925 пацієнтів (+761 особа за добу).

Досі хворіють в Україні — 43 395 людей.

За добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області (+204), Львівській області (+181), Чернівецькій області (+172) та Івано-Франківській області (+169).

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 12 260 осіб інфіковані за весь час (+181 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
  2. Київ — 10 730 (+88).
  3. Чернівецька область — 7954 (+172).
  4. Рівненська область — 7828 (+112).
  5. Івано-Франківська область — 6959 (+169).
  6. Закарпатська область — 6435 (+106).
  7. Харківська область — 6360 (+204).
  8. Одеська область — 5158 (+96).
  9. Волинська область — 4792 (+85).
  10. Київська область — 4620 (+66).
  11. Тернопільська область — 3902 (+85) — другий день поспіль однакова цифра 85.
  12. Вінницька область — 3272 (+38).
  13. Житомирська область — 2497 (+18).
  14. Дніпропетровська область — 1772 (+22).
  15. Хмельницька область — 1628 (+10).
  16. Чернігівська область — 1250 (+17).
  17. Черкаська область — 1167 (+2).
  18. Запорізька область — 1154 (+36).
  19. Донецька область — 1100 (+6) — та сама цифра 6 другий день поспіль.
  20. Сумська область — 966 (+75).
  21. Миколаївська область — 832 (+13) .
  22. Кіровоградська область — 746 (+3).
  23. Полтавська область — 565 (+8).
  24. Херсонська область — 304 (+3).
  25. Луганська область — 185 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 17 серпня

Станом на ранок 18 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 052 тисячі людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 198 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби (вперше з 13 липня — менше 200 тисяч).

Померли 777 тисяч людей. Одужали 14 мільйонів 795 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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