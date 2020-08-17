Цьогоріч хасидам заборонили відвідувати Умань

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Кабінет міністрів заборонив паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році. Їх приїзд в Умань очікувався у вересні, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, цю ініціативу підтримав уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців",

— заявив глава МВС Арсен Аваков.

Також міністр внутрішніх справ зазначив: щороку до Умані приїздить від 30 – 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах.

Приїзд хасидів очікувалося у вересні. Більшість з них прибуває з Ізраїлю, який сьогодні знаходиться "червоному списку" за рівнем поширення коронавірусу. Приїжджі з Ізраїлю повинні проходити двотижневу ізоляцію або здати ПЛР-тест.

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