Юлія Кузьменко розповіла, як проводить час вдома (фото)

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Звинувачувана у вбивстві Павла Шеремета дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко, яку нещодавно відпустили під цілодобовий домашній арешт після 8 місяців у СІЗО, розповіла, як проводить час вдома. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Free Dr Kuzmenko.

Юлія показала браслет, який наділи на її ногу, назвавши його «інспанським чоботом». Вона поділилася тим, як проходять її будні, і згадала у своєму посланні Ріфмайстер – Андрія Антоненка. Нагадаємо, його суд залишив під вартою, відмовившись відпустити під домашній арешт.

Юлія Кузьменко написала:

«І хоча в браслеті, але на траві власного подвір‘я...

Я просинаюся, приймаю ванну, тру мочалкою і скрабом чи то шкіру, чи то пам‘ять. Трохи шкутильгаючи від свого іспанського чобота, йду на кухню готувати сніданок родині. Я зараз - як ви на карантині в березні, ні кроку за межі, але я щаслива, бо дуже добре знаю, як виглядають справжні біди.

Я приблизно знаю, що прямо зараз робить Ріфмайстер. Як виглядає його камера. Про що він думає і про що мріє. Що буде робити на прогулянці в тюремному дворику.

Я це пройшла.

А мій чоловік знає, що відчуває зараз жінка Ріфа. А моя мама так добре розуміє його маму. Вони це також пройшли.

Невинні за ґратами. І не тільки Ріф. І не тільки за ґратами. З браслетами, під домашніми арештами, на поруках... Але все ж таки, сильніше болить за ув‘язненими, так як це страждання цілих родин, страждання їх дітей та батьків.

Моє щастя має присмак болю та гніву.

Ріф, тримайся. Все буде добре.

Правда за нами!»

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