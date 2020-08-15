В небо над окупованим Кримом запустили український прапор (відео)

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В небо над окупованим Кримом активісти з підконтрольної території запустили гігантський синьо-жовтий прапор. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха у Фейсбуці та репортаж 5-го каналу.

Прапор летів у небо сьогодні, 15 серпня, його підняли в височінь червно-чорні кульки.

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції Неймовірні! Зараз запускатимемо повітряну пошту з листівками! Разом ми сила, Україна переможе",

- написав Балух.

25-метровий стяг запустили біля адмінкордону з окупованим півостровом – поруч з пунктом пропуску Чонгар.

Балух зазначив, що акція - це спільний поклик жителів Криму, що були змушені покинути територію, окуповану Росією.

"Люди наші там, на окупованій території , чекають від нас світлого посилу",

- додав він.

https://www.youtube.com/watch?v=FPpxOicT-7c&feature=emb_logo

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