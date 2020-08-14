Для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО продовжили термін для вступу у виші на бюджет

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Цього року для абітурієнтів з тимчасово окупованих районів Донбасу та Криму продовжили термін вступу до вишів на бюджет до 23 жовтня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Відповідну заяву в ефірі телеканалу «Дом» зробив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Він зазначив, що абітурієнти з окупованих територій мають подати міністерству сигнал про бажання вчитися в українських вишах.

«Найголовніша особливість для цих дітей — це те, що вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційними — через Viber, Telegram, Facebook. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити»,

- розповів заступник.

Нагадаємо, абітурієнти з непідконтрольних Криму та Донбасу з цього року можуть вступати до всіх вишів без складання ЗНО.

Для інших абітурієнтів 13 серпня, розпочався прийом електронних заяв для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат.

Якщо ви складаєте творчий конкурс чи складаєте вступні випробування замість ЗНО, то всі заявки потрібно подати до 16 серпня. У решти ж часу — до 22 серпня.

Дізнатися, чи зарахували вас на бюджет, ви повинні не пізніше 27 серпня. Після цього до 18:00 31 серпня потрібно виконати вимоги до зарахування (тобто подати оригінали документів). А вже саме зарахування відбудеться 5 вересня.

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