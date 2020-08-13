Начало учебного года: школьников ждет "корректирующее обучение"

Завантажте мобільний додаток сайту

В первые месяцы нового учебного года учителя будут проверять знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин",

- сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства, передает NNS.

Отмечается, что во время дистанционного обучения в конце прошлого года наблюдалось снижение успеваемости учеников, а родители жаловались на недостаток внимания к детям со стороны учителей.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України