В Україні за липень кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом зросла на 25 %

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За даними Національної служби здоров’я України, за липень в Україні кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 25%, а кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії збільшилась на 32%. Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Загалом за квітень-липень до медзакладів було госпіталізовано 31 209 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 5 454 пацієнтів отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Частка пацієнтів серед госпіталізованих з діагнозом COVID-19, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, складає 16-19%. НСЗУ нагадує, що у світі, зазвичай, інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.

Ситуація в регіонах була різною — наприклад, у червні найбільша частка пацієнтів, яким надавалась допомога в умовах інтенсивної терапії, була в Херсонській області - 53%, в Донецькій - 39%, Сумській - 35% та Черкаській - 31% областях.

А у липні найбільше таких пацієнтів було у Донецькій області - 41%, Черкаській - 36% та Чернігівській - 30%.

Зазначимо, що нині в Україні знову зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19. За останню добу госпіталізували 330 інфікованих. Натомість Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень для хворих на коронавірус. До лідерів за кількістю заражених додалися регіони, які ще два-три тижні тому могли похвалитися відносно стабільною ситуацією з коронавірусом. Серед них – Одеська і Харківська області.

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