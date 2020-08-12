Кількість випадків COVID-19 в Україні на 12 серпня

- 12 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 12 серпня 2020 року — 84 тисячі 548 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 970 людей (+19 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 45 686 пацієнтів (+752 людини за добу).
Досі хворіють в Україні — 36 892 людини.
Також в Україні за минулу добу проведено 38 487 тестувань на коронавірус, з яких 19 380 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 18 107 ІФА-тестів на антитіла.
Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 11 308 осіб інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 9869 (+182).
- Рівненська область — 7114 (+96).
- Чернівецька область — 6980 (+113).
- Івано-Франківська область — 6039 (+128).
- Закарпатська область — 5946 (+71).
- Харківська область — 5169 (+139).
- Одеська область — 4458 (+94).
- Волинська область — 4423 (+48).
- Київська область — 4307 (+68).
- Тернопільська область — 3413 (+38).
- Вінницька область — 3043 (+41).
- Житомирська область — 2215 (+37).
- Дніпропетровська область — 1602 (+31).
- Хмельницька область — 1413 (+37).
- Чернігівська область — 1080 (+42).
- Черкаська область — 1049 (+10).
- Донецька область — 1011 (+29).
- Запорізька область — 971 (+12).
- Миколаївська область — 744 (+15).
- Кіровоградська область — 728 (+3).
- Сумська область — 716 (+14).
- Полтавська область — 514 (+11).
- Херсонська область — 276 (+5).
- Луганська область — 160 (+3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 12 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 20 мільйонів 525 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 266 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 745 тисяч людей (+6,5 тисячі за добу). Одужали 13 мільйонів 446 тисяч людей.
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