Кількість випадків COVID-19 в Україні на 12 серпня

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В Україні станом на ранок 12 серпня 2020 року — 84 тисячі 548 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 970 людей (+19 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 45 686 пацієнтів (+752 людини за добу).

Досі хворіють в Україні — 36 892 людини.

Також в Україні за минулу добу проведено 38 487 тестувань на коронавірус, з яких 19 380 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 18 107 ІФА-тестів на антитіла.

Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 11 308 осіб інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 9869 (+182). Рівненська область — 7114 (+96). Чернівецька область — 6980 (+113). Івано-Франківська область — 6039 (+128). Закарпатська область — 5946 (+71). Харківська область — 5169 (+139). Одеська область — 4458 (+94). Волинська область — 4423 (+48). Київська область — 4307 (+68). Тернопільська область — 3413 (+38). Вінницька область — 3043 (+41). Житомирська область — 2215 (+37). Дніпропетровська область — 1602 (+31). Хмельницька область — 1413 (+37). Чернігівська область — 1080 (+42). Черкаська область — 1049 (+10). Донецька область — 1011 (+29). Запорізька область — 971 (+12). Миколаївська область — 744 (+15). Кіровоградська область — 728 (+3). Сумська область — 716 (+14). Полтавська область — 514 (+11). Херсонська область — 276 (+5). Луганська область — 160 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 12 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 20 мільйонів 525 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 266 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 745 тисяч людей (+6,5 тисячі за добу). Одужали 13 мільйонів 446 тисяч людей.

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