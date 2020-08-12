Кількість випадків COVID-19 в Україні на 12 серпня

12 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 12 серпня 2020 року — 84 тисячі 548 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 970 людей (+19 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 45 686 пацієнтів (+752 людини за добу).

Досі хворіють в Україні — 36 892 людини.

Також в Україні за минулу добу проведено 38 487 тестувань на коронавірус, з яких 19 380 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 18 107 ІФА-тестів на антитіла.

Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 11 308 осіб інфіковані за весь час (+166 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 9869 (+182).
  3. Рівненська область — 7114 (+96).
  4. Чернівецька область — 6980 (+113).
  5. Івано-Франківська область — 6039 (+128).
  6. Закарпатська область — 5946 (+71).
  7. Харківська область — 5169 (+139).
  8. Одеська область — 4458 (+94).
  9. Волинська область — 4423 (+48).
  10. Київська область — 4307 (+68).
  11. Тернопільська область — 3413 (+38).
  12. Вінницька область — 3043 (+41).
  13. Житомирська область — 2215 (+37).
  14. Дніпропетровська область — 1602 (+31).
  15. Хмельницька область — 1413 (+37).
  16. Чернігівська область — 1080 (+42).
  17. Черкаська область — 1049 (+10).
  18. Донецька область — 1011 (+29).
  19. Запорізька область — 971 (+12).
  20. Миколаївська область — 744 (+15).
  21. Кіровоградська область — 728 (+3).
  22. Сумська область — 716 (+14).
  23. Полтавська область — 514 (+11).
  24. Херсонська область — 276 (+5).
  25. Луганська область — 160 (+3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 12 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 20 мільйонів 525 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 266 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 745 тисяч людей (+6,5 тисячі за добу). Одужали 13 мільйонів 446 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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