Кількість випадків коронавірусу на 11 серпня

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11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний (+29 за добу), 44 934 пацієнти одужало (+575). За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 11 142 особи інфіковані за весь час (+161 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).

Київ — 9687 (+123).

Рівненська область — 7018 (+95).

Чернівецька область — 6867 (+90).

Івано-Франківська область — 5911 (+114).

Закарпатська область — 5875 (+66).

Харківська область — 5030 (+129).

Волинська область — 4375 (+48).

Одеська область — 4364 (+134).

Київська область — 4239 (+42).

Тернопільська область — 3375 (+51).

Вінницька область — 3002 (+17).

Житомирська область — 2178 (+24).

Дніпропетровська область — 1571 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Хмельницька область — 1376 (+8).

Черкаська область — 1039 (+3).

Чернігівська область — 1038 (+14).

Донецька область — 982 (+6).

Запорізька область — 959 (+6).

Миколаївська область — 729 (+13).

Кіровоградська область — 725 (+1).

Сумська область — 702 (+3).

Полтавська область — 503 (+6).

Херсонська область — 271 (+2).

Луганська область — 157 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.

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