Кількість випадків коронавірусу на 11 серпня

- 11 серп. 2020
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11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний (+29 за добу), 44 934 пацієнти одужало (+575). За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 11 142 особи інфіковані за весь час (+161 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
- Київ — 9687 (+123).
- Рівненська область — 7018 (+95).
- Чернівецька область — 6867 (+90).
- Івано-Франківська область — 5911 (+114).
- Закарпатська область — 5875 (+66).
- Харківська область — 5030 (+129).
- Волинська область — 4375 (+48).
- Одеська область — 4364 (+134).
- Київська область — 4239 (+42).
- Тернопільська область — 3375 (+51).
- Вінницька область — 3002 (+17).
- Житомирська область — 2178 (+24).
- Дніпропетровська область — 1571 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 1376 (+8).
- Черкаська область — 1039 (+3).
- Чернігівська область — 1038 (+14).
- Донецька область — 982 (+6).
- Запорізька область — 959 (+6).
- Миколаївська область — 729 (+13).
- Кіровоградська область — 725 (+1).
- Сумська область — 702 (+3).
- Полтавська область — 503 (+6).
- Херсонська область — 271 (+2).
- Луганська область — 157 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня
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