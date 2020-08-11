Кількість випадків коронавірусу на 11 серпня

11 серп. 2020
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11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний (+29 за добу), 44 934 пацієнти одужало (+575). За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 11 142 особи інфіковані за весь час (+161 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
  • Київ — 9687 (+123).
  • Рівненська область — 7018 (+95).
  • Чернівецька область — 6867 (+90).
  • Івано-Франківська область — 5911 (+114).
  • Закарпатська область — 5875 (+66).
  • Харківська область — 5030 (+129).
  • Волинська область — 4375 (+48).
  • Одеська область — 4364 (+134).
  • Київська область — 4239 (+42).
  • Тернопільська область — 3375 (+51).
  • Вінницька область — 3002 (+17).
  • Житомирська область — 2178 (+24).
  • Дніпропетровська область — 1571 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  • Хмельницька область — 1376 (+8).
  • Черкаська область — 1039 (+3).
  • Чернігівська область — 1038 (+14).
  • Донецька область — 982 (+6).
  • Запорізька область — 959 (+6).
  • Миколаївська область — 729 (+13).
  • Кіровоградська область — 725 (+1).
  • Сумська область — 702 (+3).
  • Полтавська область — 503 (+6).
  • Херсонська область — 271 (+2).
  • Луганська область — 157 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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