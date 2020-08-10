Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

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10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 10 981 особа інфікована за весь час (+130 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 9564 (+66).

Рівненська область — 6923 (+83).

Чернівецька область — 6777 (+108).

Закарпатська область — 5809 (+44).

Івано-Франківська область — 5797 (+121).

Харківська область — 4901 (+117).

Волинська область — 4327 (+45).

Одеська область — 4230 (+65).

Київська область — 4197 (+21).

Тернопільська область — 3324 (+35).

Вінницька область — 2985 (+11).

Житомирська область — 2154 (+23).

Дніпропетровська область — 1571 (+24).

Хмельницька область — 1368 (+22).

Черкаська область — 1036 (+14).

Чернігівська область — 1024 (+10).

Донецька область — 976 (+1).

Запорізька область — 953 (+16).

Кіровоградська область — 724 (+3).

Миколаївська область — 716 (+11).

Сумська область — 699 (+31).

Полтавська область — 497 (+3).

Херсонська область — 269 (+2).

Луганська область — 155 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на COVID-19.

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