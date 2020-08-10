Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

10 серп. 2020
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10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 10 981 особа інфікована за весь час (+130 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 9564 (+66).
  • Рівненська область — 6923 (+83).
  • Чернівецька область — 6777 (+108).
  • Закарпатська область — 5809 (+44).
  • Івано-Франківська область — 5797 (+121).
  • Харківська область — 4901 (+117).
  • Волинська область — 4327 (+45).
  • Одеська область — 4230 (+65).
  • Київська область — 4197 (+21).
  • Тернопільська область — 3324 (+35).
  • Вінницька область — 2985 (+11).
  • Житомирська область — 2154 (+23).
  • Дніпропетровська область — 1571 (+24).
  • Хмельницька область — 1368 (+22).
  • Черкаська область — 1036 (+14).
  • Чернігівська область — 1024 (+10).
  • Донецька область — 976 (+1).
  • Запорізька область — 953 (+16).
  • Кіровоградська область — 724 (+3).
  • Миколаївська область — 716 (+11).
  • Сумська область — 699 (+31).
  • Полтавська область — 497 (+3).
  • Херсонська область — 269 (+2).
  • Луганська область — 155 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня
10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434...
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