Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

- 10 серп. 2020
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10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 10 981 особа інфікована за весь час (+130 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 9564 (+66).
- Рівненська область — 6923 (+83).
- Чернівецька область — 6777 (+108).
- Закарпатська область — 5809 (+44).
- Івано-Франківська область — 5797 (+121).
- Харківська область — 4901 (+117).
- Волинська область — 4327 (+45).
- Одеська область — 4230 (+65).
- Київська область — 4197 (+21).
- Тернопільська область — 3324 (+35).
- Вінницька область — 2985 (+11).
- Житомирська область — 2154 (+23).
- Дніпропетровська область — 1571 (+24).
- Хмельницька область — 1368 (+22).
- Черкаська область — 1036 (+14).
- Чернігівська область — 1024 (+10).
- Донецька область — 976 (+1).
- Запорізька область — 953 (+16).
- Кіровоградська область — 724 (+3).
- Миколаївська область — 716 (+11).
- Сумська область — 699 (+31).
- Полтавська область — 497 (+3).
- Херсонська область — 269 (+2).
- Луганська область — 155 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на COVID-19.
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