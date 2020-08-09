Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 серпня

- 09 серп. 2020
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9 серпня (станом на 9:00) в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних (+18 за добу), 43 972 пацієнти одужало (+317). За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , нові випадки зафіксовано:
- Львівська область — 10 851 особа інфікована за весь час (+125 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 9498 (+120).
- Рівненська область — 6840 (+93).
- Чернівецька область — 6669 (+104).
- Закарпатська область — 5765 (+68).
- Івано-Франківська область — 5676 (+124).
- Харківська область — 4784 (+123).
- Волинська область — 4282 (+56).
- Київська область — 4176 (+48).
- Одеська область — 4165 (+96).
- Тернопільська область — 3289 (+32).
- Вінницька область — 2974 (+19).
- Житомирська область — 2131 (+30).
- Дніпропетровська область — 1547 (+22).
- Хмельницька область — 1346 (+23).
- Черкаська область — 1022 (+26).
- Чернігівська область — 1014 (+23).
- Донецька область — 975 (+10).
- Запорізька область — 937 (+18).
- Кіровоградська область — 721 (+3).
- Миколаївська область — 705 (+9).
- Сумська область — 668 (+15).
- Полтавська область — 494 (+3).
- Херсонська область — 267 (+8).
- Луганська область — 153 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 136 065 повідомлень про підозру на COVID-19.
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