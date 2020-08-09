Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 серпня

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9 серпня (станом на 9:00) в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних (+18 за добу), 43 972 пацієнти одужало (+317). За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , нові випадки зафіксовано:

Львівська область — 10 851 особа інфікована за весь час (+125 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 9498 (+120).

Рівненська область — 6840 (+93).

Чернівецька область — 6669 (+104).

Закарпатська область — 5765 (+68).

Івано-Франківська область — 5676 (+124).

Харківська область — 4784 (+123).

Волинська область — 4282 (+56).

Київська область — 4176 (+48).

Одеська область — 4165 (+96).

Тернопільська область — 3289 (+32).

Вінницька область — 2974 (+19).

Житомирська область — 2131 (+30).

Дніпропетровська область — 1547 (+22).

Хмельницька область — 1346 (+23).

Черкаська область — 1022 (+26).

Чернігівська область — 1014 (+23).

Донецька область — 975 (+10).

Запорізька область — 937 (+18).

Кіровоградська область — 721 (+3).

Миколаївська область — 705 (+9).

Сумська область — 668 (+15).

Полтавська область — 494 (+3).

Херсонська область — 267 (+8).

Луганська область — 153 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 136 065 повідомлень про підозру на COVID-19.

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