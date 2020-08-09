Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 серпня

09 серп. 2020
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9 серпня (станом на 9:00) в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних (+18 за добу), 43 972 пацієнти одужало (+317). За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , нові випадки зафіксовано:

  • Львівська область — 10 851 особа інфікована за весь час (+125 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 9498 (+120).
  • Рівненська область — 6840 (+93).
  • Чернівецька область — 6669 (+104).
  • Закарпатська область — 5765 (+68).
  • Івано-Франківська область — 5676 (+124).
  • Харківська область — 4784 (+123).
  • Волинська область — 4282 (+56).
  • Київська область — 4176 (+48).
  • Одеська область — 4165 (+96).
  • Тернопільська область — 3289 (+32).
  • Вінницька область — 2974 (+19).
  • Житомирська область — 2131 (+30).
  • Дніпропетровська область — 1547 (+22).
  • Хмельницька область — 1346 (+23).
  • Черкаська область — 1022 (+26).
  • Чернігівська область — 1014 (+23).
  • Донецька область — 975 (+10).
  • Запорізька область — 937 (+18).
  • Кіровоградська область — 721 (+3).
  • Миколаївська область — 705 (+9).
  • Сумська область — 668 (+15).
  • Полтавська область — 494 (+3).
  • Херсонська область — 267 (+8).
  • Луганська область — 153 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 136 065 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Коронавірус не відступає: кількість випадків COVID-19 в Україні на 8 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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