Коронавірус не відступає: кількість випадків COVID-19 в Україні на 8 серпня

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В Україні станом на ранок 8 серпня 2020 року — 79 тисяч 750 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 879 людей (+27 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 43 655 пацієнтів (+600 людей за добу).

Досі хворіють в Україні — 34 216 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 10 726 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 9378 (+200). Рівненська область — 6747 (+109). Чернівецька область — 6565 (+88). Закарпатська область — 5697 (+82). Івано-Франківська область — 5552 (+126). Харківська область — 4661 (+134). Волинська область — 4226 (+64). Київська область — 4128 (+70). Одеська область — 4069 (+165). Тернопільська область — 3257 (+45). Вінницька область — 2955 (+23). Житомирська область — 2101 (+37). Дніпропетровська область — 1525 (+17). Хмельницька область — 1323 (+37). Черкаська область — 996 (+21). Чернігівська область — 991 (+26). Донецька область — 965 (+20). Запорізька область — 919 (+24). Кіровоградська область — 718 (+4). Миколаївська область — 696 (+14). Сумська область — 653 (+17). Полтавська область — 491 (+2). Херсонська область — 259 (+4). Луганська область — 152 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

Станом на ранок 8 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 546 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 283 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли від коронавірусу у світі 724 тисячі людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 547 тисяч людей.

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