Коронавірус не відступає: кількість випадків COVID-19 в Україні на 8 серпня

08 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 8 серпня 2020 року — 79 тисяч 750 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 879 людей (+27 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 43 655 пацієнтів (+600 людей за добу).

Досі хворіють в Україні — 34 216 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 10 726 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 9378 (+200).
  3. Рівненська область — 6747 (+109).
  4. Чернівецька область — 6565 (+88).
  5. Закарпатська область — 5697 (+82).
  6. Івано-Франківська область — 5552 (+126).
  7. Харківська область — 4661 (+134).
  8. Волинська область — 4226 (+64).
  9. Київська область — 4128 (+70).
  10. Одеська область — 4069 (+165).
  11. Тернопільська область — 3257 (+45).
  12. Вінницька область — 2955 (+23).
  13. Житомирська область — 2101 (+37).
  14. Дніпропетровська область — 1525 (+17).
  15. Хмельницька область — 1323 (+37).
  16. Черкаська область — 996 (+21).
  17. Чернігівська область — 991 (+26).
  18. Донецька область — 965 (+20).
  19. Запорізька область — 919 (+24).
  20. Кіровоградська область — 718 (+4).
  21. Миколаївська область — 696 (+14).
  22. Сумська область — 653 (+17).
  23. Полтавська область — 491 (+2).
  24. Херсонська область — 259 (+4).
  25. Луганська область — 152 (+6).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

Станом на ранок 8 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 546 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 283 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли від коронавірусу у світі 724 тисячі людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 547 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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