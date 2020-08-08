Коронавірус не відступає: кількість випадків COVID-19 в Україні на 8 серпня

- 08 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 8 серпня 2020 року — 79 тисяч 750 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 879 людей (+27 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 43 655 пацієнтів (+600 людей за добу).
Досі хворіють в Україні — 34 216 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 10 726 осіб інфіковані за весь час (+154 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 9378 (+200).
- Рівненська область — 6747 (+109).
- Чернівецька область — 6565 (+88).
- Закарпатська область — 5697 (+82).
- Івано-Франківська область — 5552 (+126).
- Харківська область — 4661 (+134).
- Волинська область — 4226 (+64).
- Київська область — 4128 (+70).
- Одеська область — 4069 (+165).
- Тернопільська область — 3257 (+45).
- Вінницька область — 2955 (+23).
- Житомирська область — 2101 (+37).
- Дніпропетровська область — 1525 (+17).
- Хмельницька область — 1323 (+37).
- Черкаська область — 996 (+21).
- Чернігівська область — 991 (+26).
- Донецька область — 965 (+20).
- Запорізька область — 919 (+24).
- Кіровоградська область — 718 (+4).
- Миколаївська область — 696 (+14).
- Сумська область — 653 (+17).
- Полтавська область — 491 (+2).
- Херсонська область — 259 (+4).
- Луганська область — 152 (+6).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня
Станом на ранок 8 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 546 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 283 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли від коронавірусу у світі 724 тисячі людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 547 тисяч людей.
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