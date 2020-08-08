Українцям заборонили їздити до Криму

- 08 серп. 2020
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Український уряд тимчасово припиняє роботу КПВВ з Кримом та Севастополем: виїзд та в'їзд заборонений з 9 до 30 серпня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.
Як стало відомо NNS , Кабінет міністрів тимчасово припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя та виїзду з неї. Пов'язано це з погіршенням ситуації з коронавірусом.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Таким чином, з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму й Севастополя та виїзду з неї.
Перетин дозволяється, якщо ви:
- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно. Тоді вам можна на в’їзд;
- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу «Дій вдома» з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;
- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;
- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.
Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
А ось виїзд з цих територій та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
З чим пов'язане таке рішення уряду?
Це обумовлено дорученням президента Володимира Зеленського до уряду, щоб той переглянув режим роботи КПВВ В’їзду на тимчасово окуповану територію Криму і міста Севастополя.
На думку української влади, може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.