Українцям заборонили їздити до Криму

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Український уряд тимчасово припиняє роботу КПВВ з Кримом та Севастополем: виїзд та в'їзд заборонений з 9 до 30 серпня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , Кабінет міністрів тимчасово припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя та виїзду з неї. Пов'язано це з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Таким чином, з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму й Севастополя та виїзду з неї.

Перетин дозволяється, якщо ви:

проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно. Тоді вам можна на в’їзд;

проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу «Дій вдома» з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;

мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;

представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

А ось виїзд з цих територій та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З чим пов'язане таке рішення уряду?

Це обумовлено дорученням президента Володимира Зеленського до уряду, щоб той переглянув режим роботи КПВВ В’їзду на тимчасово окуповану територію Криму і міста Севастополя.

На думку української влади, може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.