Уряд та керівники регіонів домовилися щодо роботи транспорту в "червоних" зонах

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Уряд на позачерговому засіданні внесе зміни до постанов про карантинні заходи і скасує повну заборону на роботу громадського транспорту у "червоних" зонах. Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Кабміну, передає NNS.

Відповідну домовленість було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19.

Зазначається, що у нараді взяли участь міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та представники 25 регіонів України.

Під час селекторної наради мери міст та очільники ОДА висловили свої побажання та внесли пропозиції щодо режиму роботу транспорту у червоних карантинних зонах.

"Результатом діалогу міністрів та представників регіонів стало взаєморозуміння в питанні режиму роботи транспорту. На позачерговому засіданні уряду буде внесено зміни до відповідних постанов, згідно з якими у червоних зонах з’явиться можливість перевезення пасажирів лише на 50% сидячих місць. Необхідною умовою є контроль місцевою владою дотримання карантинних обмежень у транспорті",

— поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів наприкінці липня змінив правила запровадження карантинних обмежень, передбачивши з 1 серпня поділ країни на умовні 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

"Червона" зона передбачає повну зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

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