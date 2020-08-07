Карантин в Україні може затягнутися до наступного літа – експерти

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Як повідомлялося раніше, в Україні продовжили карантин до кінця літа, тобто до 31 серпня, але змінили саму модель карантину. Так, з 1 серпня на території України діє адаптивний карантин з поділом регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони, в залежності від рівня поширення коронавіруса і захворюваності COVID-19.

Але, на думку експертів, адаптивний карантин в тій або іншій формах в Україні можуть продовжити на рік, поки не перехворіє більша кількість населення, або ж не буде знищена загроза коронавирусной інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Сегодня», журналісти якого розбиралися в ситуації.

Як це має "працювати":

Якщо всі показники в області будуть знаходитися в межах норми, – територія буде включена в "зелену" зону. У тому випадку, якщо область переведуть в "жовту" зону, – з'явиться заборона на відвідування закладів соціального захисту. У "помаранчевої" зоні додається заборона на роботу хостелів, туристичних баз, ресторанів в нічний час, розважальних закладів, спортзалів. А вже в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів.

До того ж, між "зеленої" і "червоної" зонами будуть встановлені спеціальні пости.

Які обмеження будуть діяти під час адаптивного карантину, за що зможуть штрафувати українців і зможуть області не посилювати карантин за власним бажанням.

Які обмеження діють на даний момент

Олександр Хмелевський, кандидат наук і незалежний експерт, пояснює, що залишаються чинними вимоги носити маски в приміщеннях і в транспорті, мати при собі документи, що посвідчують особу.

"За невиконання цих вимог можуть оштрафувати. Раніше могли оштрафувати за перебування без маски на вулиці, за відвідування парку, за те, що зібралося на вулиці 3 людини, тощо. Залишаються штрафи для бізнесу за порушення санітарних норм: продавці або обслуговуючий персонал без масок і рукавичок, не проводиться дезінфекція, не дотримується соціальна дистанція, занадто багато людей в приміщенні, робота ресторанів розважальних закладів з 22:00 до 7:00, в тих регіонах, де є така заборона, тощо",

— пояснює Хмелевський.

Віталій Власюк, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "еПраво" у коментарі "Сегодня" зазначив, що в залежності від зон, будуть діяти різні обмеження, порушення яких буде вважатися порушенням правил дотримання карантину, за яке зможуть оштрафувати на 17 тис. грн.

"При цьому ключова різниця — це обмеження для бізнесу: так, ресторани і кафе можуть працювати в населених пунктах зеленої зони, працювати в денний час помаранчевої зоні, і взагалі не можуть працювати в містах червоної зони. Також непростим залишається перетин кордонів в обидві сторони: українцям мало куди можна виїжджати без достатніх на те підстав.

— говорить Власюк.

Він додає, що, враховуючи нинішню епідситуації, не варто очікувати радикального пом'якшення карантинних заходів навіть у найближчі роки.

"Швидше за все карантин буде діяти до літа 2021, коли значна частина людей або перехворіє, або буде вакцинована",

— додає Хмелевський.

Експерти впевнені, що карантин будуть саботувати на місцях Як ми вже писали, різні області та міста тепер вносять в різні зони, в залежності від кількості захворілих. Але далеко не всім місцевим властям таке рішення було до вподоби. Наприклад, міська рада Тернополя заявив про рішучу незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної зони" карантину і зажадав повернути зупинку поїздів далекого прямування на станції Тернопіль.

У "червону" зону також потрапив Луцьк, але місцева влада прийняла рішення не вводити жорсткий карантин в регіоні і вимагали в уряду не заважати бізнесу. У місті продовжувати працювати комунальні підприємства, установи дошкільної освіти, транспорт. Також у міськраді звернулися до поліції з проханням, щоб та утрималася від дій із залучення суб'єктів господарювання до відповідальності за порушення карантину.

До "помаранчевої" зоні віднесли Львів, але в місті також відмовилися вводити нові обмеження. Як заявили в мерії, рішення комісії і постанова Кабміну про посилення карантину у Львові були "адаптовані" під львівські реалії.

Нагадаємо, що раніше, ще на початку карантину, в Черкасах виконавчий комітет міської ради вирішив послабити карантин, наперекір центральній владі. У мерії підкреслили, що таке рішення прийняли після численних звернень від підприємців, які через карантин опинилися на межі виживання.

Станом на 6 серпня найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (292), Закарпатській (244,4) та Івано-Франківській (232) областях. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що Рівненська та Харківська області ризикують зіткнутися з необхідністю посилити карантин, а Вінницька і Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".

"Показово, що міська влада відмовилася вводити карантинні заходи. Це свідчить про те, що в суспільстві зростає невдоволення карантином. Крім того, регіони виходять з підпорядкування центру. Якщо влада буду проводити репресії проти "бунтівних" міст, то це призведе до ще більшого загострення конфлікту",

— говорить Хмелевський.

Олександр Закриничный, правозахисник, говорить, що в країні введено правовий режим надзвичайної ситуації, тобто санепідеміологічний та карантинний режими. Кожен з цих режимів регламентується окремим законодавством. За його словами, Кабмін може запроваджувати обмежувальні заходи, але місцева влада цілком може не виконувати таке рішення.

"Так, відповідно до статті 32 Закону україни "Про захист населення від інфекційних хвороб", обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за поданням державного санітарного лікаря. Крім того, з введенням "адаптивного періоду", уряд передав частину "обмежувальних" повноважень на місця. На сьогоднішній день місцева влада самостійно визначає рівень обмежень яке необхідно вводити на місцях, а значить і відповідальність за здоров'я громадян лежить на органах місцевого самоврядування",

— зазначив Закриничный.

Сергій Войченко, кандидат юридичних наук, пояснює, що місцеві влади бачать, що більшість українців не підтримує карантинні обмеження, адже, згідно з даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", у столиці 62% людей більше бояться економічної кризи в сім'ї через пандемію коронавіруса, ніж самої можливості захворіти (29%). До того ж, не варто забувати, що Україна знаходиться на порозі місцевих виборів.

"Це буде цікава боротьба, адже місцева влада розуміє, що якщо вони підуть на поводу у центральної влади, то не отримають підтримку на виборах від суспільства. Цей батл буде продовжуватися, можливо побачимо ще ряд кримінальних проваджень. Слід відзначити наступне – скласти протокол це одне, а притягати до відповідальності буде суд, а суд – місцеві жителі, будуть вони займати сторону центральної влади досить спірне питання. Так само і кримінальні провадження будуть розслідувати представники місцевої поліції, котрі живуть у цьому регіоні, родичі і друзі яких мають там бізнес. І тоді ми можемо мати дуже цікаву ситуацію, коли рішення центральної влади будуть просто саботуватиметься на місцях",

— підсумував Войченко.

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