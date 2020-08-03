Як отримати грошову компенсацію за «пакунок малюка»: покрокова інструкція

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Як повідомляла раніше NNS , в Україні скасували видачу так званих «пакунків малюка» у пологових будинках молодим мамам. Замість них батьки новонароджених будуть отримувати грошову компенсацію у розмірі 5 тисяч гривень на картку. Програма почне діяти з 1 вересня.

У Міністерстві соціальної політики покроково пояснили, як отримати замість “пакунка малюка” грошову компенсацію. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку міністерства у Фейсбуці.

Як отримати грошову компенсацію:

звернутися до “ПриватБанку”;

укласти договір з “ПриватБанком” про відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та соціальної картки;

звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання/перебування із спеціальною заявою та пакетом документів протягом 12 місяців від дня народження дитини.

Документи, які треба подати:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копія рішення про влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

довідка з пологового будинку про неотримання “пакунка малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

Заяву та документи можна подати в електронному вигляді.

У Мінсоцполітики також додали, що витрачати кошти компенсації можна протягом року, але у визначених закладах торгівлі або через інтернет для придбання визначених речей: дитячих товарів та товарів для породіллі. Переліку магазинів поки що немає, його обіцяють скласти найближчим часом.

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