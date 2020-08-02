В Україні спростять розмитнення автомобілів

- 02 серп. 2020
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Співзасновник громадської організації «Офіс простих рішень і результатів» (ОПРР) Міхеіл Саакашвілі й команда представили спрощену концепцію щодо розмитнення автомобілів.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сторінці організації в Facebook.
На думку ОПРР, процес розмитнення машини повинен відбуватися без участі брокерів.
Головною ідеєю реформи стало зменшення структурних підрозділів до двох: митниці і прикордонної служби.
Сьогодні в повний пакет документів для оформлення входить 26 найменувань: декларації, сертифікати, договори і т.д. ОПРР пропонує залишити два документа – транспортний документ товару та інвойс.
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